В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников

В стране планируется переход к смешанной модели исполнения решений. В рамках этой модели исполнение решений судов и других органов будет осуществляться как государственными, так и частными исполнительными чиновниками.

Частные исполнительные чиновники будут иметь статус органа принудительного исполнения. Они смогут исполнять все решения, за исключением дел, связанных с уголовными, административными правонарушениями, административными спорами, другими делами, в которых стороной выступают государственные органы, а также касающихся защиты от бытового насилия, принудительного лечения и вопросов, связанных с интересами детей (исключение составляют дела о взыскании алиментов). Для обеспечения финансовой устойчивости деятельности частных исполнительных чиновников на начальном этапе предусмотрено исполнение ими дел, связанных с денежными требованиями.

Частными исполнительными чиновниками могут быть граждане Азербайджанской Республики с высшим образованием. Желающие занять эту должность должны будут пройти конкурс, состоящий из тестирования и собеседования. Успешные кандидаты пройдут обязательную подготовку и стажировку сроком не менее трех месяцев. После этого им будут выданы свидетельство и служебное удостоверение, и они приступят к исполнению своих обязанностей после принесения присяги.

Частные исполнители, ведущие независимую деятельность, будут финансироваться исключительно за счет оказываемых ими услуг. В то же время они должны объединиться в орган самоуправления - Палату частных исполнительных чиновников - и придерживаться его внутренних правил.

Ожидается, что создание нового института позволит ускорить процесс исполнения решений, повысить удовлетворенность граждан, создать новые рабочие места, способствовать поэтапной оптимизации государственного аппарата и формированию новой профессиональной среды.

В то же время предварительно следует разработать соответствующие нормативно-правовые акты, необходимые для проведения обязательной сертификации и подготовки специалистов, а также провести институциональную работу в этой области. По этой причине внедрение института частных исполнительных чиновников предусмотрено с 2026 года.