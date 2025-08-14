USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников

официоз
Отдел информации
18:04 1736

В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников с целью повышения оперативности и эффективности исполнения судебных решений.

Как сообщает haqqin.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Закон «О частных исполнительных чиновниках».

В стране планируется переход к смешанной модели исполнения решений. В рамках этой модели исполнение решений судов и других органов будет осуществляться как государственными, так и частными исполнительными чиновниками.

Частные исполнители, ведущие независимую деятельность, будут финансироваться исключительно за счет оказываемых ими услуг. В то же время они должны объединиться в орган самоуправления - Палату частных исполнительных чиновников - и придерживаться его внутренних правил.

Частные исполнительные чиновники будут иметь статус органа принудительного исполнения. Они смогут исполнять все решения, за исключением дел, связанных с уголовными, административными правонарушениями, административными спорами, другими делами, в которых стороной выступают государственные органы, а также касающихся защиты от бытового насилия, принудительного лечения и вопросов, связанных с интересами детей (исключение составляют дела о взыскании алиментов). Для обеспечения финансовой устойчивости деятельности частных исполнительных чиновников на начальном этапе предусмотрено исполнение ими дел, связанных с денежными требованиями.

Частными исполнительными чиновниками могут быть граждане Азербайджанской Республики с высшим образованием. Желающие занять эту должность должны будут пройти конкурс, состоящий из тестирования и собеседования. Успешные кандидаты пройдут обязательную подготовку и стажировку сроком не менее трех месяцев. После этого им будут выданы свидетельство и служебное удостоверение, и они приступят к исполнению своих обязанностей после принесения присяги.

Частные исполнители, ведущие независимую деятельность, будут финансироваться исключительно за счет оказываемых ими услуг. В то же время они должны объединиться в орган самоуправления - Палату частных исполнительных чиновников - и придерживаться его внутренних правил.

Ожидается, что создание нового института позволит ускорить процесс исполнения решений, повысить удовлетворенность граждан, создать новые рабочие места, способствовать поэтапной оптимизации государственного аппарата и формированию новой профессиональной среды.

В то же время предварительно следует разработать соответствующие нормативно-правовые акты, необходимые для проведения обязательной сертификации и подготовки специалистов, а также провести институциональную работу в этой области. По этой причине внедрение института частных исполнительных чиновников предусмотрено с 2026 года.

МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
19:31 547
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
19:32 568
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... все еще актуально
14:14 7509
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет обновлено 18:55
18:55 5307
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе все еще актуально
13:03 4039
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
18:04 1737
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика, все еще актуально
12:09 4416
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
18:34 874
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
16:34 5105
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 5278
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 2590

ЭТО ВАЖНО

МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
19:31 547
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
19:32 568
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... все еще актуально
14:14 7509
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет обновлено 18:55
18:55 5307
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе все еще актуально
13:03 4039
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
18:04 1737
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика, все еще актуально
12:09 4416
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
18:34 874
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
16:34 5105
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 5278
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 2590
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться