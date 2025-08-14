У Карапетяна клянутся: никакого сотрудничества с Кочаряном и Саргсяном

Движение, создаваемое арестованным российско-армянским бизнесменом Самвелом Карапетяном, не будет сотрудничать с экс-президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Об этом племянник бизнесмена Нарек Карапетян сказал журналистам, его словам приводят армянские СМИ.

По его утверждению, Самвел Карапетян будет выступать с собственными программами и подходами. В то же время Карапетян и его команда намерены привлечь тех людей, которые имеют соответствующие профессиональные качества. По его словам, новое движение будет активнее сотрудничать с молодежью.

Накануне Самвел Карапетян заявил о создании движения «По-своему». В послании из СИЗО Карапетян утверждал, что движение, которое вскоре будет представлено, сформировано вокруг конкретных идей и программ.

Самвела Карапетяна арестовали 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.