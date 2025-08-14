USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
У Карапетяна клянутся: никакого сотрудничества с Кочаряном и Саргсяном

18:12 800

Движение, создаваемое арестованным российско-армянским бизнесменом Самвелом Карапетяном, не будет сотрудничать с экс-президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Об этом племянник бизнесмена Нарек Карапетян сказал журналистам, его словам приводят армянские СМИ.

По его утверждению, Самвел Карапетян будет выступать с собственными программами и подходами. В то же время Карапетян и его команда намерены привлечь тех людей, которые имеют соответствующие профессиональные качества. По его словам, новое движение будет активнее сотрудничать с молодежью.

Накануне Самвел Карапетян заявил о создании движения «По-своему». В послании из СИЗО Карапетян утверждал, что движение, которое вскоре будет представлено, сформировано вокруг конкретных идей и программ.

Самвела Карапетяна арестовали 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. 

МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
19:31 548
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
19:32 572
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... все еще актуально
14:14 7510
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет обновлено 18:55
18:55 5308
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе все еще актуально
13:03 4039
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
18:04 1739
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика, все еще актуально
12:09 4416
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
18:34 874
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
16:34 5108
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 5280
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 2590

