Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»

Вашингтон и Москва не планируют готовить какой-либо документ по итогам переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об итогах встречи главы государств сообщат на пресс-конференции, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«[Документа по итогам саммита] не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-то документ», - сказал представитель Кремля. «Но, учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент (РФ), конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь», - добавил Песков.

Прекращение войны в Украине станет темой обсуждения на российско-американском саммите президентов РФ и США, сообщил Песков. По словам представителя Кремля, «президент Путин и президент Трамп намерены разговаривать и будут обсуждать самые сложные вопросы». На вопрос, будет ли обсуждаться на переговорах в Анкоридже возможный «обмен территориями» между Россией и Украиной, Песков ответил: «Очевидно, что будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием. Субстанция очень сложная, очень многогранная».

«В настоящий момент речь идет об обсуждениях между Россией и США. То, что вы спрашиваете, наверное, относится к последующим этапам. В настоящий момент речь идет о российско-американской встрече на высшем уровне», - сказал Песков, отвечая на вопрос, важна ли позиция президента Украины Владимира Зеленского при обсуждении мирных инициатив.

Песков заметил, что подготовка саммита президентов России и США прошла в сжатые сроки, все «параметры соблюдены». «Подготовка действительно прошла в весьма и весьма сжатые сроки. Тем не менее она была выполнена, необходимые все параметры соблюдены», - сказал Песков.

Представитель Кремля заметил, что прогнозировать результаты переговоров президентов России и США на Аляске было бы «большой ошибкой».

