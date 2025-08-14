Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?

США внесли вооруженную сепаратистскую группировку BLA в Белуджистане в список «иностранных террористов». Решение Вашингтона... напоминает действия хирурга, решившего трепанировать череп кувалдой. Инструмент мощный – американский санкционный молот. Но где обещанная точность? Истинная цель скрыта в тумане интересов, где борьба с террором – лишь камуфляж для кораблей, груженных нефтью, оружием и имперскими амбициями. Казалось бы, сейчас Трампу не до Белуджистана. Казалось бы, на карте мира есть другие, более горячие точки, требующие к себе пристального внимания американского президента. Но под прицел его внимания попала именно «Армия освобождения Белуджистана». А почему?

Статус FTO – не просто «черная метка» в паспорте организации. Это юридический гарпун, выпущенный Вашингтоном, чтобы: a) перерубить финансовые артерии – заморозка активов, запрет транзакций через SWIFT, вторичные санкции для «пособников» превратят любую связь с BLA в хождение по минному полю; b) легализовать удары дронов по лагерям сепаратистов без санкции ООН, как будто Белуджистан – безлюдная луна; с) затянуть удавку на региональных соседях: «Кто не с нами в этом крестовом походе, тот автоматически – с террористами!» Иными словами, все то, во что Вашингтон играть умеет и делает это с удовольствием и большим энтузиазмом. Случайность? В большой политике их не бывает. Решение о FTO грохнуло как гром среди ясного неба... но лишь для тех, кто не слышал раскатов грома днем ранее. Буквально накануне Дональд Трамп, словно сказочный джинн, пообещал Исламабаду золотые горы: американские корпорации ринутся разрабатывать пакистанские нефтегазовые месторождения, особенно те, как уверяет пакистанская геологоразведка, что покоятся под песками непокорного Белуджистана. Белуджистан – ключевая точка проекта Китайско-пакистанского экономического коридора, КПЭК. И войти туда американским компаниям – значит не просто урвать долю пышного пирога, но и воткнуть звездно-полосатый флаг в самое сердце китайского проекта. Что весьма заманчиво. Поскольку в таком случае «бизнес на двоих» Пекина и Исламабада сразу превращается в «соображение на троих», к процессу подключается и Вашингтон, который в любой момент может поинтересоваться: «А что это вы там делаете?»

Прекрасная возможность контролировать ситуацию в стратегически важной точке, вы не находите? А еще и позиционировать себя как самоназначенного шерифа в регионе, где сходятся интересы Пекина, Исламабада, Кабула, Тегерана и Нью-Дели в целом и КПЭК – в частности. Кстати, о Нью-Дели. Американское решение по BLA - в первую очередь большая шпилька от Трампа индусам и лично Нарендре Моди. Давно уже не секрет информация о том, что белуджские сепаратисты состоят на жаловании у индийской разведки – теперь у Вашингтона появляется возможность угрожать Нью-Дели вторичными санкциями еще и с этой стороны. Неплохое такое дополнение к введенным против Индии явно завышенным 25%-м тарифам и штрафам за закупки российской нефти и оружия. Столь явное упрямство в стремлении создать индусам максимально некомфортные условия в экономике, а теперь еще стараясь наклеить статус «государства, поддерживающего международный терроризм» - при том, что еще недавно Трамп говорил об Индии как о перспективном стратегическом партнере, а, возможно, и союзнике в вопросе «сдерживания» Китая – не имеет логического объяснения с точки зрения политики. Наблюдая с каждым днем выпады Трампа против Индии, возникает все крепнущее подозрение, что речь здесь о чем-то более глубинном, чем просто геополитическая интрига, - о личной обиде американского президента на проявленную индусами и лично Нарендрой Моди «неблагодарность». Ведь заявил же хозяин Белого дома, что именно его усилиями был прекращен скоротечный индо-пакистанский приграничный вооруженный конфликт, чего же еще надо, джентльменам верят на слово.