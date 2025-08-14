USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?

горячая тема
Игорь Панкратенко, автор haqqin.az
18:31 1373

США внесли вооруженную сепаратистскую группировку BLA в Белуджистане в список «иностранных террористов».

Решение Вашингтона... напоминает действия хирурга, решившего трепанировать череп кувалдой. Инструмент мощный – американский санкционный молот. Но где обещанная точность? Истинная цель скрыта в тумане интересов, где борьба с террором – лишь камуфляж для кораблей, груженных нефтью, оружием и имперскими амбициями.

Казалось бы, сейчас Трампу не до Белуджистана. Казалось бы, на карте мира есть другие, более горячие точки, требующие к себе пристального внимания американского президента. Но под прицел его внимания попала именно «Армия освобождения Белуджистана». А почему?

Решение Вашингтона... напоминает действия хирурга, решившего трепанировать череп кувалдой. Инструмент мощный – американский санкционный молот

Статус FTO – не просто «черная метка» в паспорте организации. Это юридический гарпун, выпущенный Вашингтоном, чтобы: a) перерубить финансовые артерии – заморозка активов, запрет транзакций через SWIFT, вторичные санкции для «пособников» превратят любую связь с BLA в хождение по минному полю; b) легализовать удары дронов по лагерям сепаратистов без санкции ООН, как будто Белуджистан – безлюдная луна; с) затянуть удавку на региональных соседях: «Кто не с нами в этом крестовом походе, тот автоматически – с террористами!» Иными словами, все то, во что Вашингтон играть умеет и делает это с удовольствием и большим энтузиазмом.

Случайность? В большой политике их не бывает. Решение о FTO грохнуло как гром среди ясного неба... но лишь для тех, кто не слышал раскатов грома днем ранее. Буквально накануне Дональд Трамп, словно сказочный джинн, пообещал Исламабаду золотые горы: американские корпорации ринутся разрабатывать пакистанские нефтегазовые месторождения, особенно те, как уверяет пакистанская геологоразведка, что покоятся под песками непокорного Белуджистана.

Белуджистан – ключевая точка проекта Китайско-пакистанского экономического коридора, КПЭК. И войти туда американским компаниям – значит не просто урвать долю пышного пирога, но и воткнуть звездно-полосатый флаг в самое сердце китайского проекта. Что весьма заманчиво. Поскольку в таком случае «бизнес на двоих» Пекина и Исламабада сразу превращается в «соображение на троих», к процессу подключается и Вашингтон, который в любой момент может поинтересоваться: «А что это вы там делаете?»

А вот кто при любых раскладах останется в проигрыше, так это малые народы, оказавшиеся между молотом и наковальней больших мировых игроков

Прекрасная возможность контролировать ситуацию в стратегически важной точке, вы не находите? А еще и позиционировать себя как самоназначенного шерифа в регионе, где сходятся интересы Пекина, Исламабада, Кабула, Тегерана и Нью-Дели в целом и КПЭК – в частности.

Кстати, о Нью-Дели. Американское решение по BLA - в первую очередь большая шпилька от Трампа индусам и лично Нарендре Моди. Давно уже не секрет информация о том, что белуджские сепаратисты состоят на жаловании у индийской разведки – теперь у Вашингтона появляется возможность угрожать Нью-Дели вторичными санкциями еще и с этой стороны. Неплохое такое дополнение к введенным против Индии явно завышенным 25%-м тарифам и штрафам за закупки российской нефти и оружия.

Столь явное упрямство в стремлении создать индусам максимально некомфортные условия в экономике, а теперь еще стараясь наклеить статус «государства, поддерживающего международный терроризм» - при том, что еще недавно Трамп говорил об Индии как о перспективном стратегическом партнере, а, возможно, и союзнике в вопросе «сдерживания» Китая – не имеет логического объяснения с точки зрения политики.

Наблюдая с каждым днем выпады Трампа против Индии, возникает все крепнущее подозрение, что речь здесь о чем-то более глубинном, чем просто геополитическая интрига, - о личной обиде американского президента на проявленную индусами и лично Нарендрой Моди «неблагодарность». Ведь заявил же хозяин Белого дома, что именно его усилиями был прекращен скоротечный индо-пакистанский приграничный вооруженный конфликт, чего же еще надо, джентльменам верят на слово.

Речь идет о личной обиде американского президента на проявленную индусами и лично Нарендрой Моди «неблагодарность»

И в то время как Пакистан в ответ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира-2026, индусы сделали все, чтобы выставить его лгуном. Кто бы в этом случае не обиделся на такую дипломатическую бестактность и близорукость? Когда американский президент садится на «эмоциональные качели», он тут же выключает логику и здравый смысл политического лидера сверхдержавы.

Впрочем, и у Исламабада нет никаких оснований ликовать по поводу того, что Трамп поддержал его позицию по Белуджистану и пообещал зайти в пакистанскую экономику.  Эмоции Трампа – они, как осенняя погода, примеры чему были показаны и в его первый президентский срок, и сейчас, во вторую каденцию. Сегодня у него один настрой в отношении иностранных партнеров и противников, а завтра, внезапно, уже совершенно другой.

Поэтому то, что он кого-то приблизил или отдалил, ничего по большому счету не значит. Завтра все может перемениться. А вот кто при любых раскладах останется в проигрыше, так это малые народы, оказавшиеся между молотом и наковальней больших мировых игроков. В нашем случае – это Белуджистан, для которого решение США лишь новая глава в старой как мир трагедии земли, где богатство недр стало проклятием населяющего ее народа.

