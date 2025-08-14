Освобожденный Азербайджан – пример для подневольной Грузии

Многие события, изначально представлявшиеся историческими, далеко не всегда оправдывают этот статус. Однако по оценке проживающего в Германии известного российского историка, публициста, эссеиста и политтехнолога Дмитрия Шушарина, мирный договор между Азербайджаном и Арменией, заключенный в Вашингтоне, имеет все шансы войти в историю как новый этап не только регионального, но и глобального политического развития. Автор книг «Русский тоталитаризм» и «Две Реформации. Очерки по истории Германии и России» отмечает, что главное в этом событии кроется в глубинных процессах, о которых практически никто не говорит. Речь идет о трансформации национальной идентичности азербайджанцев и армян, которая на протяжении десятилетий основывалась на взаимной враждебности. «Изменение подобных архетипов не может быть быстрым, - отмечает Шушарин. - Но, похоже, политические элиты обеих стран больше не воспринимают образ врага как основной инструмент консолидации своих обществ».

Шушарин подчеркивает, что как русский, хотя и живущий в эмиграции, он не может не отметить: за последние сорок лет Россия не стремилась к установлению устойчивого мира на Южном Кавказе. Достаточно вспомнить военную агрессию против Грузии в августе 2008 года и целенаправленное поощрение сепаратистских процессов в грузинских автономиях. При этом, считает публицист, значительная доля ответственности лежит не только на российской власти, но и на тех политических деятелях, которые в период перестройки называли себя демократами. Андрей Сахаров, Елена Боннэр и Галина Старовойтова, поддержавшие карабахский сепаратизм, первыми публично допустили возможность изменения границ еще в рамках СССР, что стало прецедентом для всего постсоветского пространства. Этот шаг, по мнению Дмитрия Шушарина, открыл «ящик Пандоры», и его последствия ощущаются до сих пор. При этом национальные движения в странах Балтии, в Украине и Беларуси в поле внимания правозащитников эпохи горбачевской перестройки практически не попадали, что также способствовало формированию перекошенной политической повестки, о чем Шушарин подробно написал в своей книге «Русский тоталитаризм». Заключенные соглашения между Арменией и Азербайджаном сопровождаются активной региональной политикой президента Ильхама Алиева, в том числе его встречами с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В этом контексте Шушарин выделяет и позицию Казахстана, который сумел подавить проявления русского сепаратизма, проводя при этом внутреннюю национальную политику, основанную на терпимости и политическом плюрализме. По мнению некоторых экспертов, Казахстан, имеющий тесные экономические и стратегические связи с Китаем, становится частью более широкого проекта — концепции «Великого Турана» от Босфора до Семиречья, с учетом Восточного Туркестана.

Что же касается Южного Кавказа, то внимание следует обратить на возможные политические трансформации в Грузии, где и общество, и элита страны явно напуганы как поражением 2008 года, так и демонстративной расправой России над Украиной. Не исключено, что опыт Азербайджана окажет на грузинскую политику определенное влияние. Шушарин также отметил позитивную роль Дональда Трампа в заключении мирной декларации между Баку и Ереваном. «Американский президент проявил оперативность в принятии решений по азербайджано-армянской нормализации, - подчеркнул Шушарин. - Имперское высокомерие России в отношении Азербайджана и политическое дистанцирование Армении от Москвы создали условия для продуктивного вмешательства США, которое можно сопоставить с кэмп-дэвидским процессом, но без многоступенчатой челночной дипломатии». Вместе с тем писатель подчеркивает, что политика Трампа не подчинена цельной стратегической линии, а потому даже крупные успехи могут оборачиваться стратегическими поражениями. В качестве примера он приводит ситуацию, когда президент США фактически позволил Ирану одержать политическую победу над Израилем. По аналогии с Анваром Садатом, заявившим о победе Египта в Войне Судного дня 1973 года, и Саддамом Хусейном, провозгласившим успех Ирака в войне «Бури в пустыне», Иран также интерпретирует свои результаты как победу, поскольку режим сохранил власть и ядерный потенциал.