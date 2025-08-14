Ложные обещания довели доктора Сеидова до тюрьмы

USD 1.7000
В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по уголовному делу бывшего главного врача Гянджинской железнодорожной больницы, 65-летнего Видади Сеидова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, бывший главврач обманывал людей, давая им ложные обещания и присваивая их деньги. Мошенник убеждал потерпевших в наличии у него широких связей. Некоторым он обещал помочь получить разного рода пенсии, других уверял, что имеет возможность назначить их на государственные должности.

Потерпевшими признаны девять человек — Хаял Мамедов, Хумай Ибрагимова, Фирангиз Мусаева, Алескер Рамазанов, Шафаг Исмаилзаде, Софи Мамедов, Фаик Ахмедов, Махир Исмаилов и Кафиль Халафов. Размер ущерба по делу составляет около 250 тысяч манатов.

В отношении Видади Сеидова были выдвинуты обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, повлекшее ущерб в особо крупном размере), 311.1 (получение взятки) и 326.1 (похищение или уничтожение официальных документов) Уголовного кодекса. Подсудимый частично признал свою вину по эпизоду, связанному с мошенничеством. Однако по другим эпизодам виновным он себя не посчитал.

Видади Сеидова приговорили к 8 годам и 9 месяцам лишения свободы.

