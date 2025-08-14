Гибридная война России против Азербайджана

Вокруг ситуации с обнаружением органических хлоридов в азербайджанской нефти, экспортируемой из турецкого терминала Джейхан в ряд европейских стран, продолжает сохраняться неопределенность. Напомним, что инцидент был зафиксирован в конце июля. Компания BP, являющаяся оператором нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан, ранее заявила об устранении проблемы и сообщила, что новых случаев загрязнения нефти, поступающей с терминала Джейхан на танкеры, выявлено не было. Однако ни BP, ни азербайджанская сторона пока не озвучили официальную версию того, каким образом могла произойти контаминация. В то же время правительство Румынии рассматривает версию о возможной диверсии со стороны России. Согласно одной из гипотез, в нефтепровод БТД могли намеренно закачать несколько цистерн с органическими хлоридами, что привело к загрязнению азербайджанской нефти.

По удивительному совпадению спустя несколько дней после этого инцидента Россия нанесла ракетно-дроновые удары по компрессорной станции, расположенной на Трансбалканском газопроводе, через который транспортируется азербайджанский газ в Украину, а затем по нефтяному терминалу SOCAR в Одессе. По мнению многочисленных экспертов, эти события могут быть напрямую связаны между собой. Англоязычное издание Türkiye Today пишет, что удар по нефтяному терминалу SOCAR в Одессе нельзя считать случайным. По мнению аналитиков, эта атака в сочетании с расследованием румынских властей по версии о возможном загрязнении азербайджанской нефти Россией указывает на использование Москвой гибридной тактики, направленной на сохранение влияния в энергетическом секторе и «передачу стратегических сигналов в регион». Как отмечает издание, нефтепровод БТД соединяет Каспийское море с Европой через территорию Турции, а его безопасность напрямую связана с ролью Анкары как регионального энергетического и дипломатического центра. Любое нарушение в этом коридоре несет угрозу не только физической инфраструктуре, но и двусторонним отношениям, региональному сотрудничеству и общей энергетической стабильности Европы. Исторически нефтепровод БТД не был исключительно коммерческим проектом. Завершенный в 2005 году он был призван обеспечить прямые поставки азербайджанской нефти в Европу, снижая зависимость континента от российских и иранских энергоресурсов. Та же стратегическая логика прослеживается и в более поздних инициативах, включая Южный газовый коридор и Трансанатолийский газопровод (TANAP).

Тем не менее Россия продолжает попытки укрепить свои позиции, что подтверждается как атакой на объекты SOCAR, так и подозрениями, связанными с загрязнением азербайджанской нефти. Эти события подчеркивают, что энергетические коридоры остаются ключевым инструментом влияния в региональной политике. Доцент Университета Кырыккале Мерве Суна Озель Озджан в интервью Türkiye Today подробно остановилась на геополитических аспектах произошедшего. «Атака на нефтебазу SOCAR в Одессе 7–8 августа 2025 года и сообщения о вмешательстве в поставки азербайджанской нефти в Румынию — это не совпадение. Это часть продуманной стратегии, в рамках которой Россия использует методы гибридной войны для давления в энергетической сфере. Поражая объекты жизненно важной инфраструктуры и демонстрируя возможность сбоев, Москва ясно дает понять, что сохраняет влияние в регионе», — отметила эксперт. Она подчеркнула важность транзитной роли Турции, отметив, что нефтепровод БТД является ключевым каналом поставок энергоресурсов в Европу. В совокупности с инициативами Зангезурской дороги и «Срединного коридора» он дает Турции шанс укрепить позиции в качестве центрального энергетического узла региона. «Эта роль усиливает стратегическое значение Турции и подчеркивает необходимость защиты этих коридоров — не только физической, но и дипломатической, для обеспечения стабильности в двусторонних и региональных отношениях», — пояснила Озджан. Она также напомнила, что после начала российско-украинской войны европейские страны активно ищут альтернативу российским энергоресурсам, включая азербайджанскую нефть. По словам эксперта, гибридная война теперь напрямую направлена на эти коридоры, что знаменует новый этап геополитического противостояния, в котором энергетическая безопасность, региональная стабильность и дипломатия тесно взаимосвязаны.