Гибридная война России против Азербайджана
В начале этого года на военной базе в Шотландии произошел ядерный инцидент категории «А», сообщили в Министерстве обороны Великобритании. Об этом пишет Sky News.

По данным министерства, инцидент произошел на базе Клайд ВМФ Британии. Здесь базируются силы ядерного сдерживания Великобритании, в том числе атомные подводные лодки. Министр по вопросам оборонных закупок и промышленности Мэрайя Игл сообщила, что за прошлый финансовый год (с апреля 2024 по апрель 2025 года) неподалеку от базы ВМФ произошли десятки инцидентов, в том числе один категории «А» и пять категории «B». Министр не стала раскрывать детали случившегося, но заверила, что в результате инцидентов никто не пострадал, а радиационных выбросов не было.

Инциденты категории «А» предполагают либо выброс радиоактивных веществ в окружающую среду, либо риск подобного выброса.

МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
19:31 563
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
19:32 592
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... все еще актуально
14:14 7513
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет обновлено 18:55
18:55 5314
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе все еще актуально
13:03 4043
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
18:04 1746
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика, все еще актуально
12:09 4418
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
18:34 877
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
16:34 5113
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 5280
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 2594
