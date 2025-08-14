Ядерный инцидент на британской военной базе

В начале этого года на военной базе в Шотландии произошел ядерный инцидент категории «А», сообщили в Министерстве обороны Великобритании. Об этом пишет Sky News.

По данным министерства, инцидент произошел на базе Клайд ВМФ Британии. Здесь базируются силы ядерного сдерживания Великобритании, в том числе атомные подводные лодки. Министр по вопросам оборонных закупок и промышленности Мэрайя Игл сообщила, что за прошлый финансовый год (с апреля 2024 по апрель 2025 года) неподалеку от базы ВМФ произошли десятки инцидентов, в том числе один категории «А» и пять категории «B». Министр не стала раскрывать детали случившегося, но заверила, что в результате инцидентов никто не пострадал, а радиационных выбросов не было.

Инциденты категории «А» предполагают либо выброс радиоактивных веществ в окружающую среду, либо риск подобного выброса.