Первая зэк-леди

Когда в 2012 году красавица бизнес-вумен Ким Гон Хи выходила замуж за прокурора Юн Сок Ёль, она наверняка произносила обычную на таких церемониях клятву быть вместе и в горе, и в радости. Вряд ли ей тогда в голову приходило, что их супружеской паре выпадет удача стать президентской четой, а затем вдвоем оказаться за решеткой. Правда, не вместе, хоть и одновременно.
Южные корейцы люди основательные, и взявшись как следует за Юн Сок Ёля, которого обвиняют в попытке военного мятежа, они последовательно добрались и до его жены, которая была постоянным объектом критики, когда была в статусе первой леди.
Напомним, декабре минувшего года президент Юн Сок Йоль, пытаясь утихомирить оппозицию, неудачно попробовал ввести в стране военное положение, за что схлопотал импичмент и после чего парламент объявил ему импичмент и обвинил в попытке мятежа. Был арестован его министр обороны, который помогал в этом деле, а Юн Сок Ёль получил еще подозрение в государственной измене. В январе ему предъявили соответствующие обвинения, и сейчас он находится под стражей.
А нынче пришли за его женой. Ким Гон Хи вообще называют едва ли не виновницей значительной части бед мужа. Поговаривают даже, что и идея затеять военный переворот пришла в голову президенту, уже бывшему, чтобы увести из-под удара оппозиционного расследования действий любимой супруги.
Ким Гон Хи – дама весьма крутого характера. Еще до избрания на президентский пост Юн Сок Ёль неуместно высказался в поддержку южнокорейского диктатора Чон Ду Хвана, правившего в 80-е года. На требования извиниться на странице Юн Сок Ёля в соцсетях появилась насмешливая фотография, где он «приносит извинения» своей собаке. Как выяснилось, это сделала Ким Гон Хи, не советуясь с мужем. В интернет были слиты ее телефонные разговоры, в которых она грозилась посадить в тюрьму журналистов после прихода супруга к власти.
Журналистов она сажать не стала и не смогла бы, наверное, это сделать, но, например, в августе 2024 года был найден мертвым высокопоставленный чиновник антикоррупционного ведомства Южной Кореи, который занимался расследованием коррупции первой леди. Ким Гон Хи появлялась на публике с дорогими подарками сомнительного происхождения. Перед смертью чиновник жаловался, что на него оказывается серьезное давление. Помимо коррупционных дел, Ким незаконно вмешивалась в политические назначения.
Сейчас Южная Корея не без злорадства следит, как еще недавно всемогущую мадам Ким заставляют из роскошных нарядов переодеться в тюремную робу. СМИ печатают меню ее тюремных завтраков: как всех остальных заключенных. Разве что мыться, пишут, ей разрешат отдельно от прочих тюремных сидельцев.
Свергать и отправлять в тюрьму своих президентов – устойчивая южнокорейская традиция. Но чтобы одновременно села и жена, это что-то новое. Весьма иронично, что в бытность прокурором Юн Сок Ёль сам принимал участие в специальных расследованиях, которые привели к импичменту и отставке в 2016 году президента Пак Кын Хе. Но уроки из этого вынес какие-то другие.