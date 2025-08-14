Первая зэк-леди

Когда в 2012 году красавица бизнес-вумен Ким Гон Хи выходила замуж за прокурора Юн Сок Ёль, она наверняка произносила обычную на таких церемониях клятву быть вместе и в горе, и в радости. Вряд ли ей тогда в голову приходило, что их супружеской паре выпадет удача стать президентской четой, а затем вдвоем оказаться за решеткой. Правда, не вместе, хоть и одновременно.

Южные корейцы люди основательные, и взявшись как следует за Юн Сок Ёля, которого обвиняют в попытке военного мятежа, они последовательно добрались и до его жены, которая была постоянным объектом критики, когда была в статусе первой леди.

Напомним, декабре минувшего года президент Юн Сок Йоль, пытаясь утихомирить оппозицию, неудачно попробовал ввести в стране военное положение, за что схлопотал импичмент и после чего парламент объявил ему импичмент и обвинил в попытке мятежа. Был арестован его министр обороны, который помогал в этом деле, а Юн Сок Ёль получил еще подозрение в государственной измене. В январе ему предъявили соответствующие обвинения, и сейчас он находится под стражей.