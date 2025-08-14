USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване

19:31 569

Следующая встреча в рамках формата «3+3» планируется в Баку или Ереване, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян в интервью агентству IRNA.

«Мы считаем, что этот формат диалога может стать удобной площадкой для обсуждения региональных проектов, особенно в сфере транспортных и инфраструктурных коммуникаций», - сказал Костанян.

Замглавы МИД Армении подчеркнул, что последние события в отношениях между Азербайджаном и Арменией, а также принципиальное соглашение о возобновлении транспортных маршрутов в регионе открыли новую главу для диалога, в том числе в рамках «3+3».

«Согласно последнему министерскому заявлению, следующая встреча должна пройти в Ереване или Баку, и мы также рассматриваем возможность двусторонних консультаций с азербайджанской стороной», - заявил замминистра.

Костанян напомнил, что Армения участвует в региональном механизме «3+3» с самого первого заседания этой платформы — сначала на уровне заместителей министров, а затем на уровне министров.

МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
19:31 570
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
19:32 597
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... все еще актуально
14:14 7513
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет обновлено 18:55
18:55 5314
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе все еще актуально
13:03 4043
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
18:04 1749
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика, все еще актуально
12:09 4419
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
18:34 877
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
16:34 5116
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 5280
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 2594

ЭТО ВАЖНО

МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
19:31 570
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
19:32 597
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... все еще актуально
14:14 7513
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет обновлено 18:55
18:55 5314
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе все еще актуально
13:03 4043
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
18:04 1749
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика, все еще актуально
12:09 4419
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
18:34 877
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
16:34 5116
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 5280
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 2594
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться