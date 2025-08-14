МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване

Следующая встреча в рамках формата «3+3» планируется в Баку или Ереване , заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян в интервью агентству IRNA.

«Мы считаем, что этот формат диалога может стать удобной площадкой для обсуждения региональных проектов, особенно в сфере транспортных и инфраструктурных коммуникаций», - сказал Костанян.

Замглавы МИД Армении подчеркнул, что последние события в отношениях между Азербайджаном и Арменией, а также принципиальное соглашение о возобновлении транспортных маршрутов в регионе открыли новую главу для диалога, в том числе в рамках «3+3».

«Согласно последнему министерскому заявлению, следующая встреча должна пройти в Ереване или Баку, и мы также рассматриваем возможность двусторонних консультаций с азербайджанской стороной», - заявил замминистра.

Костанян напомнил, что Армения участвует в региональном механизме «3+3» с самого первого заседания этой платформы — сначала на уровне заместителей министров, а затем на уровне министров.