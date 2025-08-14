USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

В России предложили запретить фильмы «Брат» и «Брат-2»

19:39 313

Некоторые фильмы режиссера Алексея Балабанова (в том числе «Брат» и «Брат-2») могут оказаться под запретом, допустила депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с изданием «Абзац».

Причиной она назвала новый закон, касающийся «традиционных духовно-нравственных ценностей»: документ требует проверки не только новых, но и старых фильмов на соответствие этим критериям.

«Имеет смысл отсмотреть кино 1980-х и 1990-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного. Показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно», — сказала Драпеко.

Ранее российский киновед Александр Семенюк рассказал «Абзацу», что под запрет могут попасть современные сериалы «Жизнь по вызову», «Фишер», «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В конце июля Госдума в окончательном чтении одобрила норму, наделяющую Минкультуры РФ правом отказывать в прокатном удостоверении фильмам, которые «дискредитируют или отрицают традиционные российские духовно-нравственные ценности». Министерство также может изменять уже выданные удостоверения (например, вводить дополнительные детские ограничения), а показ без учета таких изменений приравнивается к показу без прокатного удостоверения.

МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
19:31 573
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
19:32 597
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... все еще актуально
14:14 7513
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет обновлено 18:55
18:55 5314
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе все еще актуально
13:03 4043
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
18:04 1750
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика, все еще актуально
12:09 4419
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
18:34 877
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
16:34 5118
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 5280
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 2595

ЭТО ВАЖНО

МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
19:31 573
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
19:32 597
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... все еще актуально
14:14 7513
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет обновлено 18:55
18:55 5314
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе все еще актуально
13:03 4043
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
18:04 1750
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика, все еще актуально
12:09 4419
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
18:34 877
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
16:34 5118
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 5280
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 2595
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться