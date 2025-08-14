В России предложили запретить фильмы «Брат» и «Брат-2»

Некоторые фильмы режиссера Алексея Балабанова (в том числе «Брат» и «Брат-2») могут оказаться под запретом, допустила депутат Госдумы Елена Драпеко в разговоре с изданием «Абзац».

Причиной она назвала новый закон, касающийся «традиционных духовно-нравственных ценностей»: документ требует проверки не только новых, но и старых фильмов на соответствие этим критериям.

«Имеет смысл отсмотреть кино 1980-х и 1990-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного. Показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно», — сказала Драпеко.

Ранее российский киновед Александр Семенюк рассказал «Абзацу», что под запрет могут попасть современные сериалы «Жизнь по вызову», «Фишер», «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В конце июля Госдума в окончательном чтении одобрила норму, наделяющую Минкультуры РФ правом отказывать в прокатном удостоверении фильмам, которые «дискредитируют или отрицают традиционные российские духовно-нравственные ценности». Министерство также может изменять уже выданные удостоверения (например, вводить дополнительные детские ограничения), а показ без учета таких изменений приравнивается к показу без прокатного удостоверения.