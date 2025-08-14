Коррупционный скандал в Армении: жена Пашиняна вывела $3,4 млн из Детского онкофонда

В армянском благотворительном фонде City of Smile Foundation («Город улыбок»), занимающемся поддержкой детей с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, разразился коррупционный скандал: похищены 3,4 миллиона долларов пожертвований. Об этом пишет интернет-издание EULeaks.

В информации говорится, что «с 2018 по 2020 год фонд «Город улыбок» возглавляла Анна Акопян, супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В сентябре 2020 года она объявила о своей отставке, и новым председателем был избран архиепископ Баграт Галстанян».

Судя по публикации, проверка показала, что «с 2018 по 2025 год Анна Акопян вывела из фонда более 3,4 миллиона долларов через сеть подставных компаний, лишив сотни больных детей жизненно необходимой медицинской помощи».

24 июня Галстанян «поделился результатами расследования с соратниками и запланировал пресс-конференцию». Издание связывает арест Галстаняна именно с тем, чтобы не дать ему провести пресс-конференцию на эту тему. Критики властей Армении назвали этот шаг «местью».