Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями

Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Дамаск-Бейрут
20:07 2270

Президент Ливана Джозеф Аун заявил Али Лариджани, что отвергает любое вмешательство в дела своей страны и что никаким вооруженным группировкам, находящимся вне государственного контроля, больше не будет позволено действовать в Ливане.

Дипломатический холод Бейрута Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, прибывший сюда вскоре после своего визита в Багдад, почувствовал уже выходя из самолета.

И все вроде как напоминало былые времена, когда персоны из Тегерана буквально ногой распахивали двери любых ливанских кабинетов. Все те же сторонники «Хезболлы» с флагами в руках вдоль дороги, знакомые лица лидеров проиранских кланов у подножия трапа…

Дипломатический холод Бейрута Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, прибывший сюда вскоре после своего визита в Багдад, почувствовал уже выходя из самолета

Вроде и всегда – но не так, и прежде всего - пустой протокольный зал в аэропорту: ключевую фигуру в иранской системе безопасности встречал только чиновник из ливанского МИД. Другие VIP-персоны ливанского политикума и лидеры общественного мнения от процедуры встречи с Лариджани в аэропорту уклонились. Пустота. Вот что встретило эмиссара Тегерана там, где раньше стелили ковры. Так Бейрут, еще не говоря ни слова, вынес свой вердикт: времена для Ирана в Ливане изменились.

Но эта ледяная холодность у трапа в аэропорту была, как вскоре выяснилось, для высокопоставленного иранского эмиссара, еще «безобидными цветочками». «Ягодки», причем преимущественно волчьи, ожидали его в президентском дворце Баабда. Прежде всего, в президентском кабинете ему показали его место - и оно было не почетным.

Вроде и малозначительный, на первый взгляд, пустяк - но весьма символичный с точки зрения дипломатического протокола, в котором мелочей не бывает: Лариджани в кабинете Жозефа Ауна усадили не в кресло напротив - как равного собеседника, а на углу рабочего стола ливанского президента - как одного из его посетителей или подчиненных.

Жозеф Аун стал первым ливанским президентом, который высказал Тегерану все в лицо. Публично, под запись, в месте, где было множество телекамер и журналистов. С прямотой военного и просто мужественного человека

Менее опытный дипломат от этакого, возможно бы, и сбился, но ведь Лариджани – фигура, зубр иранской политики с огромным опытом выживания и побед в тегеранском политическом террариуме, закалка у него – что надо, и мелочами не собьешь. Поэтому начал он так, как и планировали в Тегеране, – с главного и больного для иранского руководства вопроса – о позиции ливанских властей в вопросе разоружения «Хезболлы».

Заявив при этом, что в данном вопросе Бейруту следовало бы проявлять «большую гибкость и осмотрительность». В общем – «притормозить коней» в отношении «Хезболлы», потому как это может вызвать «непонимание и огорчение в Тегеране». Тут-то и грянула буря.

«Мы отвергаем любое вмешательство в наши внутренние дела», — рубил Аун, добавив, что «это запрещено всем - носить оружие и использовать иностранную поддержку в качестве рычага давления». Ливан, по его словам, «отвергает любое вмешательство в свои внутренние дела с любой стороны и хочет, чтобы его территория оставалась безопасной и стабильной в интересах всех ливанцев без дискриминации».

Лариджани оказался неуспешен и в Багдаде, и в Бейруте. И там, и там уже не считают нужным скрывать от Ирана, что его «токсичные отходы» в лице шиитских ополчений больше на территориях Ирака и Ливана не нужны

Закончив свой гневный спич фразой, достойной внесения в ливанские исторические анналы: «Ливан является родиной для всех своих граждан, как христиан, так и мусульман, и ливанское государство через свои конституционные институты и институты безопасности несет ответственность за защиту всех его компонентов».

Нет, что-то подобное ливанские политики до него говорили не раз. Но только - для внутренней аудитории и, как правило, в декларативных целях. Жозеф Аун стал первым ливанским президентом, который бросил это Тегерану в лицо. Публично, под запись, в месте где было множество телекамер и журналистов. С прямотой военного и просто мужественного человека.

Уникальность этой ситуации была похожа на молоток, которым президент Ливана наотмашь ударил по голове Лариджани. И тот, несмотря на весь свой опыт и искушенность в интригах, откровенно растерялся, сбился с мысли и начал лепетать что-то несуразное. Вроде того, что «Иран не выдвигал Ливану никаких условий, что это сделали США». А то, что сами иранцы требовали от Бейрута изменить позицию по разоружению «Хезболлы», так «это другое».

И вообще Ливан, по его словам, не должен «смешивать своих врагов со своими друзьями. Ваш враг - Израиль, ваш друг – иранская ось сопротивления, ценность которого вы всегда должны ценить». В общем – выглядело достаточно нелепо и неубедительно. Лариджани во дворце Баабда откровенно «поплыл» и постарался быстрее завершить свой визит в Иран. Впрочем, вполне ожидаемо. Поскольку после «отлупа», полученного от ливанского президента, политиков первого ряда в Бейруте, желающих встретиться с иранским эмиссаром с глазу на глаз и келейно посекретничать, как-то особо не появилось.

* * *

Происходящее Тегеран, безусловно, бесит и вызывает гнев. Который, что интересно, остается внутри иранских элит, поскольку они прекрасно понимают, что ничего с происходящим поделать не могут

За буквально пару дней Лариджани оказался неуспешен и в Багдаде, и в Бейруте. И там, и там уже не считают нужным скрывать от Ирана, что его «токсичные отходы» в лице шиитских ополчений больше на территориях Ирака и Ливана не нужны. Поскольку вреда от них больше, чем пользы, что они стали тормозом на пути нормального развития этих стран и пора им либо реинтегрироваться в нормальное общество, либо убираться восвояси на свою идеологическую родину.

Здесь вот что примечательно. Происходящее Тегеран, безусловно, бесит и вызывает гнев. Который, что интересно, остается внутри иранских элит, поскольку они прекрасно понимают, что ничего с происходящим поделать не могут. Прежних сил на что-то большее у них нет, земля – социально-экономическая ситуация в Иране – под ними подгорает, на международной арене – того и гляди санкции ООН вернут. 

Остается только злобствовать в уголке. Это, собственно, еще и к горячему обсуждению экспертов о том, как Тегеран может навредить «коридору Трампа на Южном Кавказе». Да никак он серьезно навредить не сможет, сил у него для этого нет. А потому – к злобному шипению его «ястребов» нужно относиться философски: «Ястреб негодует и размахивает крыльями – а коридор строится».

