Рубио заверил: Америка сделает все для мира в Украине

Администрация США полагает, что для достижения мира в Украине необходимо обсудить «гарантии безопасности» и «территориальные споры». Об этом на встрече с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Для достижения мира, я думаю, все мы признаем это, необходимо будет провести переговоры по вопросам гарантий безопасности. Нужно будет провести разговор о территориальных спорах и претензиях, а также о том, за что они ведут борьбу», - сказал Рубио.

«Посмотрим, как завтра все пройдет. Как отмечал президент [Трамп], он рассчитывает завтра пообщаться с Путиным и быстро, на ранней [стадии] понять, возможен мир или нет», - отметил Рубио.

Госсекретарь заверил, что США сделают все для достижения мира в Украине, но решение о нем должны принять Москва и Киев: «Посмотрим, что будет возможно завтра, посмотрим, как пройдет беседа. У нас есть надежды, мы хотим, чтобы был мир. Мы сделаем все возможное, чтобы его достичь, но в конечном счете договориться о нем должны Украина и Россия».

Президент Дональд Трамп рассчитывает на достижение договоренности о прекращении огня в Украине, которая, по мнению Вашингтона, необходима для ведения переговоров о мире, заявил Рубио.

«Думаю, надежда президента [Трампа] в том, чтобы добиться остановки боевых действий, чтобы могли происходить эти разговоры», - сказал шеф американской дипломатии. «Для того чтобы было мирное соглашение между Украиной и Россией, необходимо согласие со стороны Украины и России», - полагает Рубио.

При этом ранее в четверг американский лидер заявил Fox News, что не уверен, придут ли они с Путиным к соглашению о немедленном прекращении огня в Украине: «Знаете, я не уверен, что мы добьемся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдет. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира».