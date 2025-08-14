USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Рубио заверил: Америка сделает все для мира в Украине

20:15 574

Администрация США полагает, что для достижения мира в Украине необходимо обсудить «гарантии безопасности» и «территориальные споры». Об этом на встрече с министром иностранных дел Парагвая Рубеном Рамиресом Лескано заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Для достижения мира, я думаю, все мы признаем это, необходимо будет провести переговоры по вопросам гарантий безопасности. Нужно будет провести разговор о территориальных спорах и претензиях, а также о том, за что они ведут борьбу», - сказал Рубио.

«Посмотрим, как завтра все пройдет. Как отмечал президент [Трамп], он рассчитывает завтра пообщаться с Путиным и быстро, на ранней [стадии] понять, возможен мир или нет», - отметил Рубио.

Госсекретарь заверил, что США сделают все для достижения мира в Украине, но решение о нем должны принять Москва и Киев: «Посмотрим, что будет возможно завтра, посмотрим, как пройдет беседа. У нас есть надежды, мы хотим, чтобы был мир. Мы сделаем все возможное, чтобы его достичь, но в конечном счете договориться о нем должны Украина и Россия».

Президент Дональд Трамп рассчитывает на достижение договоренности о прекращении огня в Украине, которая, по мнению Вашингтона, необходима для ведения переговоров о мире, заявил Рубио.

«Думаю, надежда президента [Трампа] в том, чтобы добиться остановки боевых действий, чтобы могли происходить эти разговоры», - сказал шеф американской дипломатии. «Для того чтобы было мирное соглашение между Украиной и Россией, необходимо согласие со стороны Украины и России», - полагает Рубио.

При этом ранее в четверг американский лидер заявил Fox News, что не уверен, придут ли они с Путиным к соглашению о немедленном прекращении огня в Украине: «Знаете, я не уверен, что мы добьемся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдет. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира».

Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
20:50 7438
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров
20:07 2271
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
18:04 2968
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана о развитии ситуации
19:13 4711
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами все еще актуально
16:34 6407
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» прощаются с еврокубками
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» прощаются с еврокубками видео, обновлено 21:53
21:53 2643
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
19:31 3080
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
19:32 2807
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... все еще актуально
14:14 8109
Трамп не уверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет
Трамп не уверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет обновлено 18:55
18:55 6185
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе все еще актуально
13:03 4342

ЭТО ВАЖНО

Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
20:50 7438
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров
20:07 2271
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
18:04 2968
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана о развитии ситуации
19:13 4711
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами все еще актуально
16:34 6407
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» прощаются с еврокубками
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» прощаются с еврокубками видео, обновлено 21:53
21:53 2643
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
19:31 3080
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
19:32 2807
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... все еще актуально
14:14 8109
Трамп не уверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет
Трамп не уверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет обновлено 18:55
18:55 6185
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе все еще актуально
13:03 4342
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться