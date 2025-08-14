USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Российский Су-30 исчез над морем

заявили в ВСУ
20:26 1653

В Черное море, в районе острова Змеиный (Одесская область Украины), предположительно, упал российский истребитель.

«Средствами разведки ВМС ВС Украины получен радиоперехват о потере связи с (российским) самолетом… Су-30СМ, который выполнял задачи юго-восточнее острова Змеиный. Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам», - говорится в сообщении Военно-морских сил Украины в Telegram.

По данным ВМС ВСУ, россияне проводят поисково-спасательную операцию. По имеющейся у ВМС информации, на поверхности моря найдены обломки самолета. Уточняется, что пилота пока не обнаружили.

Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
20:50 7439
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров
20:07 2275
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
18:04 2971
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана о развитии ситуации
19:13 4712
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами все еще актуально
16:34 6407
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» прощаются с еврокубками
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» прощаются с еврокубками видео, обновлено 21:53
21:53 2644
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
19:31 3080
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
19:32 2808
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... все еще актуально
14:14 8109
Трамп не уверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет
Трамп не уверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет обновлено 18:55
18:55 6186
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе все еще актуально
13:03 4342

