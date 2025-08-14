Российский Су-30 исчез над морем

В Черное море, в районе острова Змеиный (Одесская область Украины), предположительно, упал российский истребитель.

«Средствами разведки ВМС ВС Украины получен радиоперехват о потере связи с (российским) самолетом… Су-30СМ, который выполнял задачи юго-восточнее острова Змеиный. Воздушное судно, вероятно, упало по неустановленным причинам», - говорится в сообщении Военно-морских сил Украины в Telegram.

По данным ВМС ВСУ, россияне проводят поисково-спасательную операцию. По имеющейся у ВМС информации, на поверхности моря найдены обломки самолета. Уточняется, что пилота пока не обнаружили.