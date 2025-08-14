USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику

Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
Беседовал: Ага Гасымлы, собкор
20:38

«Мирный саммит» лидеров Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне остается одной из центральных тем международной повестки дня. О геополитических и экономических аспектах этого соглашения haqqin.az побеседовал с российским политическим деятелем, социологом, доктором экономических наук, сооснователем и членом Совета Европейского центра анализа и стратегий Владиславом Иноземцевым.

- Отдаляясь от России, Баку и Ереван подписывают мирную декларацию в Вашингтоне. О чем это говорит в геополитическом плане?

- То, что произошло в Вашингтоне, — это большой шаг вперед с точки зрения установления мира между Азербайджаном и Арменией, который уже давно назрел. Что касается роли России на Южном Кавказе, то Москва в последние годы не играла в этом регионе никакой конструктивной роли. Мирное соглашение, подписанное Алиевым, Пашиняном и Трампом, носит во многом символический характер. В любом случае связка Азербайджана с Турцией через Армению и Нахчыван была абсолютно неизбежна.

Вариант «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP), предусмотренный в вашингтонском соглашении, безусловно, является очень перспективным, поскольку создает для Армении мотивацию к долгосрочному миру. Любая торговля, любые контакты связывают некогда враждовавшие страны и способствуют заживлению ран, нанесенных войной. Поэтому идея коридора через Мегри гораздо предпочтительнее любого обходного пути через Иран.

- Что Вы можете сказать об экономическом аспекте TRIPP?

- Думаю, прогнозы о том, что «Маршрут Трампа» быстро принесет десятки миллиардов долларов прибыли и кратно увеличит масштабы торговли и транзита, слишком оптимистичны. Даже одна стратегически важная дорога не способна радикально изменить устоявшиеся логистические цепочки. Они будут перестраиваться медленно. «Срединный коридор» — хороший проект, но все же это региональный торговый путь, связывающий Центральную Азию с Европой. Он не имеет глобального значения, и нет оснований полагать, что из Китая по нему хлынет поток товаров.

Сокращение времени транзита важно, но современная мировая торговля выстроена под четкие графики поставок, и разница между 35 и 31 днем доставки товара в Европу из Китая не столь уж принципиальна. Однако для Центральной Азии «Маршрут Трампа» имеет критическое значение из-за изоляционистской и агрессивной политики России. Путин, вероятно, продолжит конфронтацию с Западом, что приведет к санкциям против всего Евразийского экономического союза. Поэтому для Казахстана и Узбекистана выход к Турции и Европе через Зангезур/Сюник — это серьезное достижение Азербайджана. С коммерческой точки зрения после 2030 года маршрут станет значимым элементом транспортной инфраструктуры и сможет приносить реальную прибыль.

- Хотя официальных возражений от Москвы не поступало, российские пропагандисты уже заявляют, что TRIPP вытеснит Россию с Южного Кавказа…

- Россия сейчас полностью поглощена войной в Украине. Да, Москва может начать притеснения азербайджанской диаспоры, как это уже было на Урале, и таких эпизодов, вероятно, будет немало. Могут даже запретить ввоз азербайджанских томатов. Подобные мелкие пакости — стандартная практика российской внешней политики. Так Москва действовала в середине 2000-х годов в отношении Грузии, Молдовы и других стран. Все, что Россия реально может сделать в отношении Баку, — это вставлять палки в колеса, продолжая мелочную и недружественную политику.

Полагаю, что в стратегическом плане Россия не сможет удержаться в регионе. Москва слишком увязла в Украине, и это выгодно как странам Южного Кавказа, так и Центральной Азии. Россия надолго застряла в украинском конфликте, который быстро не закончится. К этому добавляется проблема транзита власти в Беларуси. Все это полностью отвлекает Кремль от серьезного присутствия на Южном Кавказе.

- Насколько присутствие российских пограничников на армяно-иранской границе совместимо с американским проектом аренды Зангезурского коридора?

- Мы уже видели, как в прошлом году премьер-министр Никол Пашинян, вступив в конфликт с Москвой, вывел российских пограничников из ереванского аэропорта «Звартноц». Этот процесс имеет одностороннюю направленность. Без нормальных отношений с Ереваном российская 102-я база в Гюмри не имеет большого стратегического значения. Здесь не стоит форсировать события, поскольку это может вызвать дополнительную напряженность. Лучше дать времени сделать свое дело.

Нужно развивать экономическое сотрудничество: чем больше армяне будут ощущать выгоду от сближения с Азербайджаном и Турцией, тем напряженнее будут их отношения с Москвой. Россия, как правило, ведет себя в таких ситуациях грубо, требует слишком многого и совершает мелкие недружественные действия, что вызывает раздражение. В итоге прежние отношения Еревана и Москвы закончатся.

Армения глубоко разочарована событиями 2020 года, когда Россия, по сути, не помешала Азербайджану одержать военную победу, а ее миротворцы не сыграли заметной роли. Сейчас мы видим попытки Москвы вмешиваться во внутреннюю политику Армении. Экономическая зависимость Еревана от России остается значительной из-за обилия российской собственности, что дает Кремлю инструменты давления. Однако я не думаю, что Пашинян в ближайшие месяцы полностью выведет всех российских пограничников, тем более что идет процесс их постепенной замены армянскими военными.

- Может ли Россия попытаться сорвать TRIPP руками Ирана? Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти уже пригрозил, что эта дорога «превратится в кладбище наемников Дональда Трампа».

- Россия может организовать лишь мелкие провокации, но не силовые действия. Вашингтонское соглашение — пока единственный серьезный геополитический успех Трампа. Его миротворческие инициативы в отношении Таиланда, Камбоджи, Индии и Пакистана носили, скорее, мифический характер.

Для Ирана и особенно для Путина срыв мирной инициативы Трампа слишком рискован. Экономическая и технологическая ситуация в России далека от благополучной, поэтому Кремль стремится наладить отношения с США. Путин понимает: если он не сможет договориться с Трампом, тот просто дистанцируется от украинской темы. В этом случае европейцы продолжат вооружать и финансировать ВСУ, и Россия истощится. Запас прочности у России — год-два, вести войну в нынешней интенсивности десять лет она не сможет.

Поэтому Путин заинтересован в восстановлении отношений с США и верит, что это позволит ему когда-нибудь добиться военной победы над Украиной. Но для этого не стоит мешать Трампу в таком ключевом проекте, как TRIPP. Именно поэтому не будет никаких силовых действий России против Азербайджана или коридора в Нахчыван.

