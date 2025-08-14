USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Масштабные учения МЧС

При совместной организации Главного оперативного управления и Управления по связям с общественностью Министерства по чрезвычайным ситуациям в Sea Breeze Resort, расположенном в поселке Нардаран Сабунчинского района Баку, были проведены учения на тему «Правила поведения и эвакуация при чрезвычайных ситуациях».

Как сообщили в пресс-службе МЧС, учения проводились с целью обучения персонала комплекса отдыха и проживания правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, включая пожары и опасность утопления.

К учениям были привлечены соответствующие личный состав и техника Государственной противопожарной службы, Государственного пожарного надзора, Службы надзора за маломерными судами и спасения на водах, Службы спасения при особо опасных ситуациях и медицинской службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Учения состояли из теоретической и практической частей. В теоретической части сотрудники МЧС подробно ознакомили коллектив комплекса с необходимыми правилами поведения и мерами эвакуации при ЧС, включая пожары и угрозу утопления, а также продемонстрировали соответствующие видеоролики.

В ходе практической части учений после подачи сигнала «Тревога» в связи с условным пожаром пожарные МЧС оперативно прибыли на «место происшествия» и приступили к «тушению пожара». В комплексе, где произошел условный пожар, была проведена эвакуация «пострадавших» в безопасное место и оказана «первая помощь».

Кроме того, для «обнаружения и обезвреживания условного взрывного устройства» на место был привлечен кинологический отряд Службы спасения при особо опасных ситуациях. После проведения необходимых мер безопасности начались поисково-оперативные мероприятия с использованием специально обученных собак. В ходе операции на территории комплекса был обнаружен условный подозрительный предмет. В результате проверки было подтверждено наличие в сумке «взрывчатого вещества», которое «обезвредили» на месте.

«Учения завершились успешно, поставленные цели были достигнуты. Подобные мероприятия Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит на регулярной основе в Баку и регионах Азербайджана», - заявили в пресс-службе.

Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
20:50 7447
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров
20:07 2283
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
18:04 2976
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана о развитии ситуации
19:13 4722
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами все еще актуально
16:34 6409
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» прощаются с еврокубками
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» прощаются с еврокубками видео, обновлено 21:53
21:53 2653
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
19:31 3085
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
19:32 2812
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... все еще актуально
14:14 8109
Трамп не уверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет
Трамп не уверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет обновлено 18:55
18:55 6187
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе все еще актуально
13:03 4343

