В канун встречи Путина и Трампа Америка ввела новые санкции против России

За день до встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным Вашингтон объявил о новом пакете ограничительных мер против России.

По сообщению The Moscow Times, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в список SDN — перечень лиц, полностью изолированных от американской финансовой системы, — россиян Павла Каравацкого, Александра Мира Серду и Сергея Менделеева. Их обвинили в связях с российской криптовалютной биржей Garantex, которая, по данным американских властей, участвует в обходе санкций.

В санкционный реестр также включены российские криптовалютные компании Indefi, Grinex, Exve и зарегистрированная в Бишкеке фирма Old Vector. Как утверждает Минфин США, все эти структуры связаны с бизнесменом Сергеем Менделеевым и группой компаний под брендом A7.

Кроме того, в пресс-службе Госдепартамента сообщили, что Соединенные Штаты предложили вознаграждение в размере до 6 млн долларов за информацию, которая поможет задержать ключевых лиц из руководства российской криптобиржи Garantex.

Переговоры между Путиным и Трампом пройдут 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска).