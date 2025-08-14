USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

В канун встречи Путина и Трампа Америка ввела новые санкции против России

20:59 1184

За день до встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным Вашингтон объявил о новом пакете ограничительных мер против России.

По сообщению The Moscow Times, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в список SDN — перечень лиц, полностью изолированных от американской финансовой системы, — россиян Павла Каравацкого, Александра Мира Серду и Сергея Менделеева. Их обвинили в связях с российской криптовалютной биржей Garantex, которая, по данным американских властей, участвует в обходе санкций.

В санкционный реестр также включены российские криптовалютные компании Indefi, Grinex, Exve и зарегистрированная в Бишкеке фирма Old Vector. Как утверждает Минфин США, все эти структуры связаны с бизнесменом Сергеем Менделеевым и группой компаний под брендом A7.

Кроме того, в пресс-службе Госдепартамента сообщили, что Соединенные Штаты предложили вознаграждение в размере до 6 млн долларов за информацию, которая поможет задержать ключевых лиц из руководства российской криптобиржи Garantex.

Переговоры между Путиным и Трампом пройдут 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). 

Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
20:50 7449
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров
20:07 2285
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
18:04 2976
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана о развитии ситуации
19:13 4723
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами все еще актуально
16:34 6409
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» прощаются с еврокубками
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» прощаются с еврокубками видео, обновлено 21:53
21:53 2654
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
19:31 3087
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
19:32 2812
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... все еще актуально
14:14 8109
Трамп не уверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет
Трамп не уверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет обновлено 18:55
18:55 6188
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе все еще актуально
13:03 4343

ЭТО ВАЖНО

Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
20:50 7449
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров
20:07 2285
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
18:04 2976
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана о развитии ситуации
19:13 4723
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами все еще актуально
16:34 6409
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» прощаются с еврокубками
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» прощаются с еврокубками видео, обновлено 21:53
21:53 2654
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
19:31 3087
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
19:32 2812
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... все еще актуально
14:14 8109
Трамп не уверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет
Трамп не уверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет обновлено 18:55
18:55 6188
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе все еще актуально
13:03 4343
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться