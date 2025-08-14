USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Одессу признали зоной боевых действий

официально
21:23 637

Одесса, а также населенные пункты и территориальные громады семи районов Одесской области получили официальный статус территорий, где ведутся боевые действия. Об этом говорится в приказе Министерства развития общин и территорий Украины, который цитируют украинские СМИ.

Кроме областного центра и сел в список вошли города, где расположена морская портовая инфраструктура: Измаил, Вилково, Черноморск, Рени. А также населенные пункты, где расположены черноморские курорты Украины: Затока, Каролино-Бугаз, Сергеевка.

Помимо Одесской области, список дополнен городскими и поселковыми территориальными общинами на востоке Украины, где сейчас идут бои. В общем изменения дополнены относительно 119 населенных пунктов страны.

Статус территорий, на которых ведутся боевые действия, определяется приказом и критериями профильного министерства. Этот статус также вносит изменения в административное управление территориями. В городах могут создаваться ОВА, уничтоженное или поврежденное жилье жителей регионов компенсируется государством. Может быть введен комендантский час.

Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
20:50 7451
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров
20:07 2288
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
18:04 2976
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана о развитии ситуации
19:13 4726
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами все еще актуально
16:34 6410
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» прощаются с еврокубками
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» прощаются с еврокубками видео, обновлено 21:53
21:53 2656
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
19:31 3088
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
19:32 2813
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... все еще актуально
14:14 8109
Трамп не уверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет
Трамп не уверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет обновлено 18:55
18:55 6188
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе все еще актуально
13:03 4343

