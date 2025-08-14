Одессу признали зоной боевых действий

Одесса, а также населенные пункты и территориальные громады семи районов Одесской области получили официальный статус территорий, где ведутся боевые действия. Об этом говорится в приказе Министерства развития общин и территорий Украины, который цитируют украинские СМИ.

Кроме областного центра и сел в список вошли города, где расположена морская портовая инфраструктура: Измаил, Вилково, Черноморск, Рени. А также населенные пункты, где расположены черноморские курорты Украины: Затока, Каролино-Бугаз, Сергеевка.

Помимо Одесской области, список дополнен городскими и поселковыми территориальными общинами на востоке Украины, где сейчас идут бои. В общем изменения дополнены относительно 119 населенных пунктов страны.

Статус территорий, на которых ведутся боевые действия, определяется приказом и критериями профильного министерства. Этот статус также вносит изменения в административное управление территориями. В городах могут создаваться ОВА, уничтоженное или поврежденное жилье жителей регионов компенсируется государством. Может быть введен комендантский час.