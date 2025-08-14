В Сабирабаде горел центральный рынок, а в Газахе пожар в селах

На телефон горячей линии 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о пожаре на территории центрального рынка в городе Сабирабаде.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, на место происшествия были незамедлительно направлены силы Госслужбы пожарной охраны МЧС. Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание на территории рынка ликвидировали в короткие сроки, не допустив распространения огня.

В результате пожара на площади 20 кв.м сгорели бытовые отходы, на территории рынка под одной крышей (общая площадь — 900 кв.м) повреждены кровля магазина овощей и фруктов площадью 16 кв.м и горючие конструкции магазина бытовой техники площадью 27 кв.м. Кроме того, на территории расположенного рядом детского сада сгорела сухая трава на площади 300 кв.м. Соседние объекты и здание детского сада спасли от огня.