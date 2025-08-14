Пять «победных принципов» Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «пять ключевых принципов», которые обеспечат безопасность и победу Израиля в секторе Газа.

«Эти пять принципов обеспечат безопасность Израиля, это и есть истинный смысл слова «победа», - сказал Нетаньяху и перечислил: «полное разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, полная демилитаризация сектора Газа, израильский контроль за безопасностью в секторе Газа, включая охранный периметр, а также создание альтернативного гражданского управления [в анклаве], которое не будут осуществлять ни ХАМАС, ни Палестинская национальная администрация».

Глава правительства добавил, что Израиль «над этим (реализацией пяти принципов) работает» и «всем пора это понять». Он также указал, что неделю назад правительство утвердило эти «пять ключевых принципов завершения войны».