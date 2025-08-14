Генсек НАТО позвонил Эрдогану: обсудили войну России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте обсудили войну РФ против Украины в преддверии переговоров России и США на Аляске, сообщает в четверг Управление коммуникации Турецкой Республики.

«В ходе разговора, который состоялся по инициативе генерального секретаря НАТО, собеседники обсудили последние события, связанные с войной между Украиной и Россией, а также вопросы региональной и глобальной повестки дня», - пишет управление в социальной сети X.

Эрдоган отметил прогресс, достигнутый на переговорах РФ и Украины в Стамбуле, и их положительное влияние на вопросы гуманитарного плана. Он также сообщил, что Турция внимательно следит за грядущей встречей президентов РФ и США на Аляске.

Рютте, в свою очередь, поделился взглядами на ситуацию в Украине.