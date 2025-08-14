USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Генсек НАТО позвонил Эрдогану: обсудили войну России и Украины

14 августа 2025, 22:05 635

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте обсудили войну РФ против Украины в преддверии переговоров России и США на Аляске, сообщает в четверг Управление коммуникации Турецкой Республики.

«В ходе разговора, который состоялся по инициативе генерального секретаря НАТО, собеседники обсудили последние события, связанные с войной между Украиной и Россией, а также вопросы региональной и глобальной повестки дня», - пишет управление в социальной сети X.

Эрдоган отметил прогресс, достигнутый на переговорах РФ и Украины в Стамбуле, и их положительное влияние на вопросы гуманитарного плана. Он также сообщил, что Турция внимательно следит за грядущей встречей президентов РФ и США на Аляске.

Рютте, в свою очередь, поделился взглядами на ситуацию в Украине.

Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 4889
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит? горячая тема; все еще актуально
14 августа 2025, 18:31 3293
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
14 августа 2025, 22:55 737
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
14 августа 2025, 20:50 9279
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров
14 августа 2025, 20:07 3726
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
14 августа 2025, 18:04 3652
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана о развитии ситуации
14 августа 2025, 19:13 6734
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами все еще актуально
14 августа 2025, 16:34 7143
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» попрощались с еврокубками
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» попрощались с еврокубками видео, обновлено 22:57
14 августа 2025, 22:57 3938
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
14 августа 2025, 19:31 4451
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
14 августа 2025, 19:32 4115

ЭТО ВАЖНО

Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 4889
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит? горячая тема; все еще актуально
14 августа 2025, 18:31 3293
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
14 августа 2025, 22:55 737
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
14 августа 2025, 20:50 9279
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров
14 августа 2025, 20:07 3726
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
14 августа 2025, 18:04 3652
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана о развитии ситуации
14 августа 2025, 19:13 6734
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами все еще актуально
14 августа 2025, 16:34 7143
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» попрощались с еврокубками
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» попрощались с еврокубками видео, обновлено 22:57
14 августа 2025, 22:57 3938
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
14 августа 2025, 19:31 4451
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
14 августа 2025, 19:32 4115
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться