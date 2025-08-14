Семьи с детьми эвакуируют из Донецкой области

«Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми в принудительном порядке из города Дружковка, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Андреевской громады», — написал он в соцсетях.

По словам Филашкина, решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций: «Всего в этих населенных пунктах в настоящее время ориентировочно находится 1879 детей. (Россия) ежедневно обстреливает Донецкую область около 3000 раз — находиться в регионе очень опасно для жизни».

Тем временем областная военная администрация Сумской области сообщает, что по Сумской громаде был нанесен удар управляемыми авиабомбами, в результате повреждены жилые дома и линия электропередачи. Власти призвали жителей воздержаться от поездок в приграничные населенные пункты, которые подвергаются постоянным обстрелам российских войск и где идет эвакуация.

Также сообщается, что россияне ударили управляемыми авиабомбами по центру населенного пункта Межевая Днепропетровской области. По информации местных пабликов, есть пострадавшие, повреждены много домов и автомобилей.