USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Семьи с детьми эвакуируют из Донецкой области

14 августа 2025, 22:42 1176

Местные власти приняли решение об обязательной эвакуации в нескольких населенных пунктах Донецкой области Украины, сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми в принудительном порядке из города Дружковка, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Андреевской громады», — написал он в соцсетях.

По словам Филашкина, решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций: «Всего в этих населенных пунктах в настоящее время ориентировочно находится 1879 детей. (Россия) ежедневно обстреливает Донецкую область около 3000 раз — находиться в регионе очень опасно для жизни».

Тем временем областная военная администрация Сумской области сообщает, что по Сумской громаде был нанесен удар управляемыми авиабомбами, в результате повреждены жилые дома и линия электропередачи. Власти призвали жителей воздержаться от поездок в приграничные населенные пункты, которые подвергаются постоянным обстрелам российских войск и где идет эвакуация.

Также сообщается, что россияне ударили управляемыми авиабомбами по центру населенного пункта Межевая Днепропетровской области. По информации местных пабликов, есть пострадавшие, повреждены много домов и автомобилей.

Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 4890
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит? горячая тема; все еще актуально
14 августа 2025, 18:31 3295
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
14 августа 2025, 22:55 738
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
14 августа 2025, 20:50 9280
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров
14 августа 2025, 20:07 3727
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
14 августа 2025, 18:04 3652
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана о развитии ситуации
14 августа 2025, 19:13 6736
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами все еще актуально
14 августа 2025, 16:34 7143
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» попрощались с еврокубками
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» попрощались с еврокубками видео, обновлено 22:57
14 августа 2025, 22:57 3938
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
14 августа 2025, 19:31 4451
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
14 августа 2025, 19:32 4115

ЭТО ВАЖНО

Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 4890
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит? горячая тема; все еще актуально
14 августа 2025, 18:31 3295
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
14 августа 2025, 22:55 738
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
14 августа 2025, 20:50 9280
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров
14 августа 2025, 20:07 3727
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
14 августа 2025, 18:04 3652
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана о развитии ситуации
14 августа 2025, 19:13 6736
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами все еще актуально
14 августа 2025, 16:34 7143
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» попрощались с еврокубками
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» попрощались с еврокубками видео, обновлено 22:57
14 августа 2025, 22:57 3938
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
14 августа 2025, 19:31 4451
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
14 августа 2025, 19:32 4115
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться