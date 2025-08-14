Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?

«Важная встреча. Она будет очень важна для России, она будет очень важна для нас, — сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. — Я думаю, что это будет хорошая встреча, но более важной будет вторая встреча с участием Путина и Зеленского, возможно, мы привлечем некоторых европейских лидеров, возможно, нет. Посмотрим, что произойдет».

По словам Трампа, его основная цель на переговорах с Путиным — подготовить почву для трехсторонней встречи, которая должна состояться как можно быстрее. Он вновь повторил, что, если встреча с Путиным пройдет удачно, то можно надеяться на мир в ближайшем будущем.

«Я думаю, что президент Путин заключит мир. Я думаю, что президент Зеленский заключит мир. Посмотрим, смогут ли они договориться. И если смогут, то это будет замечательно», — выразил надежду американский лидер.

Трамп считает, что президент РФ не будет «играть с ним»: «Я думаю, что, если бы я не был президентом, он бы захватил всю Украину, это война, которая никогда не должна была бы начаться. Если бы я не был президентом, по моему мнению, он бы гораздо быстрее захватил всю Украину, но я являюсь президентом, и он не будет со мной играть».

Глава Белого дома добавил, что, если встреча между ним и президентом РФ будет неудачной, «она закончится очень быстро». «Если это будет удачная встреча, мы получим мир в ближайшем будущем», – добавил Трамп.

Отвечая на вопрос о возможном предложении Путину по редким металлам, Трамп сказал, что «редкие земли не имеют большого значения», а он «пытается спасать жизни».