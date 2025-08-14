«Смиритесь или заткнитесь: в Америке дали «совет» Европе

Европейцам следует «смириться или заткнуться» по поводу стратегии президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию в Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в комментарии Fox News.

«Они постоянно твердят: «США должны сделать то, США должны сделать это». Президент Трамп ввел вторичные пошлины в отношении Индии из-за закупок российской нефти. Европейцы еще этого не сделали. На самом деле, европейцы покупают нефтепродукты, производимые индийскими НПЗ», - сказал Бессент.

Глава Минфина США отметил, что Европа должна внести свой вклад, если хочет действовать «единым фронтом» против России.