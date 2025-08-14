USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Алиев рассказал об отношениях с Россией

новость дополнена 23:43
14 августа 2025, 23:43 1956

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время визита в Соединенные Штаты Америки дал интервью телеканалу Fox News. На сайте телеканала опубликован материал, подготовленный на основе некоторых заявлений главы азербайджанского государства.

В частности, президент Ильхам Алиев сказал, что «любой стране как в нашем регионе, так и за его пределами будет очень трудно сказать что-либо плохое о сегодняшнем достижении. Ибо сегодня мы, по сути, сделали последний шаг к установлению мира».

Как указывается в материале Fox News, президент Азербайджана заявил, что достигнутое соглашение по Зангезурскому коридору (TRIPP) не направлено против кого-то. Глава государства отметил, что это новый проект транспортного сообщения, который станет одной из значимых составных частей международных транспортных маршрутов.

Президент Ильхам Алиев в интервью также поблагодарил президента США Дональда Трампа и его команду за роль в достижении соглашения.

Глава государства также рассказал об отношениях с Россией и сбитии самолета «Азербайджан Хава Йоллары» в декабре 2024 года. Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан не считает это преднамеренной атакой. «Нашим единственным требованием было признание этого факта, наказание виновников преступления и полная выплата компенсаций», – сказал Ильхам Алиев.

