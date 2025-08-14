USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Израиль уничтожает подземные объекты «Хезболлы»

14 августа 2025, 23:54 202

Израильские военные нанесли новые удары по целям «Хезболлы» в Южном Ливане, сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, целью атаки стали подземные объекты «Хезболлы».

В армии Израиля назвали наличие подобных «террористических объектов» в этом районе «грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном» о прекращении огня.

Израильские СМИ также пишут, что одновременно с этим появилась информация об ударах, наносимых ВВС ЦАХАЛ по целям на западе долины Бекаа, в десятках километрах от ливано-израильской границы.

Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 4894
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит? горячая тема; все еще актуально
14 августа 2025, 18:31 3295
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
14 августа 2025, 22:55 739
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
14 августа 2025, 20:50 9284
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров
14 августа 2025, 20:07 3727
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
14 августа 2025, 18:04 3653
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана о развитии ситуации
14 августа 2025, 19:13 6737
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами все еще актуально
14 августа 2025, 16:34 7144
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» попрощались с еврокубками
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» попрощались с еврокубками видео, обновлено 22:57
14 августа 2025, 22:57 3939
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
14 августа 2025, 19:31 4452
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
14 августа 2025, 19:32 4116

