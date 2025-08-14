Израиль уничтожает подземные объекты «Хезболлы»

Израильские военные нанесли новые удары по целям «Хезболлы» в Южном Ливане, сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, целью атаки стали подземные объекты «Хезболлы».

В армии Израиля назвали наличие подобных «террористических объектов» в этом районе «грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном» о прекращении огня.

Израильские СМИ также пишут, что одновременно с этим появилась информация об ударах, наносимых ВВС ЦАХАЛ по целям на западе долины Бекаа, в десятках километрах от ливано-израильской границы.