Трамп за допуск журналистов в сектор Газа

«Я хотел бы увидеть, что это произошло. Конечно, - цитирует Трампа Reuters. - Было бы прекрасно, если бы журналисты зашли (в сектор Газа - ред.). И это очень опасная позиция, как вы знаете, если вы - журналист. Но я хотел бы увидеть это».

Израиль не допускает иностранных журналистов на территорию сектора Газа, за исключением случаев, когда их сопровождают израильские военные.

10 августа в Армии обороны Израиля сообщили об убийстве в секторе Газа журналиста медиакомпании Al Jazeera Анаса Джамаля аш-Шарифа. В израильской армии указали, что убитый был высокопоставленным членом ХАМАС и использовал журналистскую деятельность как прикрытие. По данным телеканала, израильские войска нанесли авиаудар по палатке, установленной у больницы «Аш-Шифа» в городе Газа. Вместе с Анасом аш-Шарифом в ней находились еще четыре журналиста - они также погибли. Всего, утверждает телеканал, в результате авиаудара были убиты семь человек.