Секретная служба напряженно готовится к встрече Трампа и Путина

Решение провести саммит президентов США и России на Аляске стало вызовом для американской Секретной службы, пишет Bloomberg, рассказывая о сложной подготовке встречи двух лидеров в рекордно короткие сроки.

Задача федерального агентства была сложной: обеспечить безопасность как американского, так и российского президента. При этом несмотря на то, что встреча проходит на территории США и у спецслужб нет никаких ограничений на провоз оружия либо других средств или оборудования, сложность создавало географическое положение Аляски.

«Безопасность президента является нашим высшим приоритетом, — говорится в заявлении Секретной службы. — В целях обеспечения оперативной безопасности Секретная служба не раскрывает конкретные средства и методы, используемые для проведения наших операций по обеспечению безопасности».

Bloomberg описывает ситуацию, в которой оказался один из местных риелторов, сдающий жилье на короткий срок. Обычно в него заезжают туристы или деловые путешественники, но на этот раз запрос поступил от Секретной службы США.

«Большинство моих объектов краткосрочной аренды было забронировано, но мне удалось разместить некоторых из них в одном доме», — сказал он.

Вскоре после звонка из Секретной службы ему позвонили уже из российского консульства в Нью-Йорке с тем же вопросом. Так как свободных мест у него не осталось, он посоветовал своего друга, у которого было свободное жилье.