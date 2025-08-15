В Анкаре опровергли: никакой встречи Фидана и главы «Моссада» не было

Информация о якобы встрече министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с директором израильской внешней разведки «Моссад» Давидом Барнеа в Дохе не соответствует действительности, их присутствие там в одно и то же время было случайностью. Об этом пишет Cumhuriyet со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее в некоторых турецких и мировых СМИ появились сообщения, что Хакан Фидан якобы провел встречу с Давидом Барнеа в столице Катара Дохе, где глава МИД Турции находится с визитом.

«Министр иностранных дел Фидан не проводил такой встречи. Их присутствие в Дохе в одно и то же время было чистой случайностью», - цитирует Cumhuriyet своих собеседников.