USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

В Анкаре опровергли: никакой встречи Фидана и главы «Моссада» не было

01:52 108

Информация о якобы встрече министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с директором израильской внешней разведки «Моссад» Давидом Барнеа в Дохе не соответствует действительности, их присутствие там в одно и то же время было случайностью. Об этом пишет Cumhuriyet со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее в некоторых турецких и мировых СМИ появились сообщения, что Хакан Фидан якобы провел встречу с Давидом Барнеа в столице Катара Дохе, где глава МИД Турции находится с визитом.

«Министр иностранных дел Фидан не проводил такой встречи. Их присутствие в Дохе в одно и то же время было чистой случайностью», - цитирует Cumhuriyet своих собеседников.

Тайный канал между Украиной и Россией
Тайный канал между Украиной и Россией обновлено 00:34
00:34 3841
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 5990
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит? горячая тема; все еще актуально
14 августа 2025, 18:31 3786
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
14 августа 2025, 22:55 1130
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
14 августа 2025, 20:50 9989
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров
14 августа 2025, 20:07 4316
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
14 августа 2025, 18:04 3922
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана о развитии ситуации
14 августа 2025, 19:13 7576
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами все еще актуально
14 августа 2025, 16:34 7534
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» попрощались с еврокубками
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» попрощались с еврокубками видео, обновлено 22:57
14 августа 2025, 22:57 4282
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
14 августа 2025, 19:31 5076

ЭТО ВАЖНО

Тайный канал между Украиной и Россией
Тайный канал между Украиной и Россией обновлено 00:34
00:34 3841
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 5990
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит? горячая тема; все еще актуально
14 августа 2025, 18:31 3786
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
14 августа 2025, 22:55 1130
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
14 августа 2025, 20:50 9989
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров
14 августа 2025, 20:07 4316
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
14 августа 2025, 18:04 3922
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана о развитии ситуации
14 августа 2025, 19:13 7576
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами все еще актуально
14 августа 2025, 16:34 7534
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» попрощались с еврокубками
Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» попрощались с еврокубками видео, обновлено 22:57
14 августа 2025, 22:57 4282
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
14 августа 2025, 19:31 5076
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться