Как Наджмеддин Садыков пытался обмануть Гейдара Алиева с украинским оружием

Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

02:23 1232

Бывший депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов в эфире телеканала MediaTürk рассказал о произошедшем в 1993 году инциденте. В то время у власти в Азербайджане был Гейдар Алиев, Ахмедов же занимал пост вице-премьера.

«Мы проводили совещание по обороне и обсуждали импорт оружия из Украины. В то время Россия не поставляла нам оружие, было сложно. Не хватало определенных видов вооружения», - вспоминает Вахид Ахмедов.

Тогда Гейдар Алиев попросил Ахмедова, у которого были хорошие отношения с тогдашним премьер-министром Украины, привезти оттуда оружие. Украинская сторона дала согласие, но взамен попросила не деньги, а горючее.

«Я позвонил министру обороны и взял список необходимого вооружения. Мы привезли в Азербайджан около 100 единиц оружия, танков и всего остального», - рассказывает Ахмедов.

Однако позже, на встрече с участием Гейдара Алиева, представители Минобороны заявили, что танки, привезенные из Украины, не работают на территории Азербайджана.  На вопрос президента, что это все значит, Ахмедов ответил, что привез то, что велели в Минобороны. В этот момент тогдашний глава Генштаба Наджмеддин Садыков заявил, что ничего подобного они не заказывали. Тогда Ахмедов принес письмо с заказом Минобороны Азербайджана и показал Гейдару Алиеву. Тот сильно разозлился, сказав: «Как вам не стыдно?! Вам привезли то, что вы заказывали».

