Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих

По меньшей мере 42 сотрудника полиции, в том числе 26 в Белграде, получили ранения в ходе беспорядков на митингах по всей Сербии, задержаны 37 участников акций. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич. «Ранения получили 42 сотрудника полиции, из них 26 - в Белграде. Отмечу, что это предварительные данные, и число 42 - минимальное, при этом несколько человек получили тяжелые травмы. Оперативные действия еще продолжаются. На данный момент задержаны 37 человек», - сказал Дачич на пресс-конференции.

Дачич подчеркнул, что крупнейшие инциденты произошли в Нови-Саде. По его словам, протестующие разрушили и подожгли помещения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Президент Сербии Александар Вучич, в свою очередь, сообщил о задержании четырех человек и ранении одного сотрудника правоохранительных органов, передает RTS. Вечером в четверг акции прошли в Нови-Саде, Белграде, Чачаке и других городах.