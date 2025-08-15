Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих

По меньшей мере 42 сотрудника полиции, в том числе 26 в Белграде, получили ранения в ходе беспорядков на митингах по всей Сербии, задержаны 37 участников акций. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.
«Ранения получили 42 сотрудника полиции, из них 26 - в Белграде. Отмечу, что это предварительные данные, и число 42 - минимальное, при этом несколько человек получили тяжелые травмы. Оперативные действия еще продолжаются. На данный момент задержаны 37 человек», - сказал Дачич на пресс-конференции.
Дачич подчеркнул, что крупнейшие инциденты произошли в Нови-Саде. По его словам, протестующие разрушили и подожгли помещения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).
Президент Сербии Александар Вучич, в свою очередь, сообщил о задержании четырех человек и ранении одного сотрудника правоохранительных органов, передает RTS.
Вечером в четверг акции прошли в Нови-Саде, Белграде, Чачаке и других городах.
Во время протестов в ночь на 14 августа ранения получили более 60 человек в Нови-Саде, сообщил сербский президент.
Протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Протестующие считают коррупцию причиной трагедии. В конце июня акции усилились после того, как истек срок ультиматума, выдвинутого Вучичу активистами — подать в отставку и назначить дату досрочных парламентских выборов. Вучич отверг требование протестующих и настоял на их проведении в конце 2026 года.