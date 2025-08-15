USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих

03:23 220

По меньшей мере 42 сотрудника полиции, в том числе 26 в Белграде, получили ранения в ходе беспорядков на митингах по всей Сербии, задержаны 37 участников акций. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

«Ранения получили 42 сотрудника полиции, из них 26 - в Белграде. Отмечу, что это предварительные данные, и число 42 - минимальное, при этом несколько человек получили тяжелые травмы. Оперативные действия еще продолжаются. На данный момент задержаны 37 человек», - сказал Дачич на пресс-конференции.

Дачич подчеркнул, что крупнейшие инциденты произошли в Нови-Саде. По его словам, протестующие разрушили и подожгли помещения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).

Президент Сербии Александар Вучич, в свою очередь, сообщил о задержании четырех человек и ранении одного сотрудника правоохранительных органов, передает RTS.

Вечером в четверг акции прошли в Нови-Саде, Белграде, Чачаке и других городах.

Во время протестов в ночь на 14 августа ранения получили более 60 человек в Нови-Саде, сообщил сербский президент.

Протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек. Протестующие считают коррупцию причиной трагедии. В конце июня акции усилились после того, как истек срок ультиматума, выдвинутого Вучичу активистами — подать в отставку и назначить дату досрочных парламентских выборов. Вучич отверг требование протестующих и настоял на их проведении в конце 2026 года.

Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих
Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих
03:23 221
Как Наджмеддин Садыков пытался обмануть Гейдара Алиева с украинским оружием
Как Наджмеддин Садыков пытался обмануть Гейдара Алиева с украинским оружием
02:23 1233
Тайный канал между Украиной и Россией
Тайный канал между Украиной и Россией обновлено 00:34
00:34 4527
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 6403
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит? горячая тема; все еще актуально
14 августа 2025, 18:31 3973
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
14 августа 2025, 22:55 1275
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
14 августа 2025, 20:50 10226
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров
14 августа 2025, 20:07 4550
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
14 августа 2025, 18:04 4048
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана о развитии ситуации
14 августа 2025, 19:13 7895
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами все еще актуально
14 августа 2025, 16:34 7712

