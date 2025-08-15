Новый автомобиль и 5% в придачу!

Официальный представитель автомобильных брендов VOYAH и MHERO в Азербайджане и Международный банк начали сотрудничество в целях стимулирования безналичных платежей. Теперь при покупке любого автомобиля брендов VOYAH или MHERO держатели пластиковых карт Межбанка получат кэшбэк в размере 5%.

Официальная дистрибуция вышеуказанных автомобилей в Азербайджане осуществляется в рамках сотрудничества SCM Motors с корпорацией Dongfeng Motor, одним из гигантов - основателей китайской автомобильной промышленности. Дистрибьютор, владеющий соответствующим всем стандартам, официальным сервисным центром, предоставляет гарантию на все автомобили сроком на 8 лет, или до 160 000 км пробега.