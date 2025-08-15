В Курске беспилотник попал в многоэтажку: погибла женщина

Украинский беспилотник попал в жилую многоэтажку в российском Курске, начался пожар.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что в результате попадания беспилотника в дом погибла женщина, еще шесть человек ранены, один из них — тяжело.

Местные каналы публикуют видео пожара. Судя по видео, горят по меньшей мере несколько балконов и машины возле дома.

По информации местных каналов. пострадавший дом расположен недалеко от железнодорожного вокзала Курска и в двух-трех километрах от местного аэропорта.