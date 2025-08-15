USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

В Курске беспилотник попал в многоэтажку: погибла женщина

03:39 171

Украинский беспилотник попал в жилую многоэтажку в российском Курске, начался пожар.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что в результате попадания беспилотника в дом погибла женщина, еще шесть человек ранены, один из них — тяжело.

Местные каналы публикуют видео пожара. Судя по видео, горят по меньшей мере несколько балконов и машины возле дома.

По информации местных каналов. пострадавший дом расположен недалеко от железнодорожного вокзала Курска и в двух-трех километрах от местного аэропорта.

Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих
Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих
03:23 222
Как Наджмеддин Садыков пытался обмануть Гейдара Алиева с украинским оружием
Как Наджмеддин Садыков пытался обмануть Гейдара Алиева с украинским оружием
02:23 1234
Тайный канал между Украиной и Россией
Тайный канал между Украиной и Россией обновлено 00:34
00:34 4528
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 6404
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит? горячая тема; все еще актуально
14 августа 2025, 18:31 3974
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
14 августа 2025, 22:55 1275
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
14 августа 2025, 20:50 10226
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров
14 августа 2025, 20:07 4550
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
14 августа 2025, 18:04 4048
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана о развитии ситуации
14 августа 2025, 19:13 7895
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами все еще актуально
14 августа 2025, 16:34 7712

ЭТО ВАЖНО

Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих
Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих
03:23 222
Как Наджмеддин Садыков пытался обмануть Гейдара Алиева с украинским оружием
Как Наджмеддин Садыков пытался обмануть Гейдара Алиева с украинским оружием
02:23 1234
Тайный канал между Украиной и Россией
Тайный канал между Украиной и Россией обновлено 00:34
00:34 4528
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 6404
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит? горячая тема; все еще актуально
14 августа 2025, 18:31 3974
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
14 августа 2025, 22:55 1275
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
14 августа 2025, 20:50 10226
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров
14 августа 2025, 20:07 4550
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
14 августа 2025, 18:04 4048
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана о развитии ситуации
14 августа 2025, 19:13 7895
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами все еще актуально
14 августа 2025, 16:34 7712
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться