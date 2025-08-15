USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

«Карабах»: 30 тысяч зрителей на Лиге чемпионов, пустые трибуны в Премьер-лиге

Как завлечь болельщиков?
Эльмир Алиев, отдел спорта
05:43

Сегодня стартует 34-й чемпионат Азербайджана по футболу. Впервые за долгие годы в Премьер-лиге примут участие 12 команд. Матч открытия состоится в Шемахе, где сойдутся поднявшиеся из Первой лиги «Карван-Евлах» и «Габала».

Новый футбольный сезон открывают команды из Евлаха и Габалы

Чемпионат обещает быть интересным, хотя его уровень по сравнению с предыдущими сезонами, возможно, будет ниже, так как не совсем понятно, насколько готовы к выступлению в элите те же евлахцы и еще один новичок - «Имишли». Эти команды получили право играть в Премьер-лиге лишь благодаря ее расширению с 10 до 12 клубов.

Радует то, что увеличилось число региональных команд, даже несмотря на то, что пока далеко не все из них имеют надлежащие условия, чтобы играть в своих городах. Не секрет, что за пределами Баку стадионы на матчах чемпионата Азербайджана заполняются лучше, чем в столице. В предыдущем сезоне самым посещаемым клубом Премьер-лиги с большим отрывом был «Туран-Товуз». Что касается столичных команд, то они уже много лет пытаются завлечь зрителей на стадионы, но пока безрезультатно. 

"Туран-Товуз" - лидер по посещаемости в Премьер-лиге

При этом на еврокубковые игры болельщики ходят с гораздо большей охотой. К примеру, вторничная встреча Лиги чемпионов между «Карабахом» и северомакедонской «Шкендией» собрала более 30 тысяч зрителей. На матчах «Карабаха» в чемпионате на том же Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова часто не набирается и тысячи болельщиков.

Понятно, что международные игры привлекательнее. В них есть противостояние «наших» и «не наших». В чемпионате страны такой интриги нет и создать ее не удается. У клубов, даже у таких, как «Карабах» и «Нефтчи», нет той активной болельщицкой базы, которая позволила бы стабильно собирать на каждой домашней игре хотя бы по пять тысяч зрителей. Важное отличие еще и в том, что на еврокубковые матчи того же «Карабаха» приходят не только фанаты агдамского клуба, но и простые болельщики других команд, а также нейтральные зрители. В Азербайджане нет той ярой вражды между клубами и их фанатами, как, например, в Турции между стамбульскими грандами.

Естественно, большую роль играет и успешное выступление. Чем выше результаты команды на международной арене, тем лучше заполняются трибуны. В этой связи очень жаль, что уже много лет только «Карабаху» удается пробиваться в основную стадию еврокубков.

Огромный интерес к еврокубковым матчам "Карабаха"

Наряду с этим чемпион Азербайджана предпринимает заметные шаги для привлечения болельщиков. В день матча со «Шкендией» перед стадионом имени Бахрамова была организована фан-зона с развлечениями и пунктами питания для болельщиков. Был облегчен процесс входа на территорию арены. Зрителям не пришлось подолгу толпиться у ворот стадиона. Фанаты могли принять участие в различных конкурсах и викторинах, где разыгрывались интересные призы, в том числе и билеты на следующий матч команды в еврокубках. Важную помощь «Карабаху» в вопросе внедрения этих нововведений оказало Министерство молодежи и спорта, на балансе которого находится Республиканский стадион. При поддержке Минспорта были созданы соответствующие условия, позволяющие порадовать болельщиков как на подступах к стадиону, так и на его территории. Подобные акции агдамский клуб планирует организовывать и на матчах Премьер-лиги.

Болельщикам не пришлось стоять в длинных очередях
Настольные игры перед просмотром матча

На матче со «Шкендией» бросалось в глаза присутствие на трибунах большого числа женщин и детей. Это говорит о том, что еврокубковые матчи «Карабаха» - это не просто важное футбольное событие, но и привлекательное спортивно-культурное мероприятие, на которое ходят семьями. Вот бы так и на играх азербайджанского чемпионата!

На матчи "Карабаха" в еврокубках ходят семьями

Много шума наделало и появление на стадионе маскота «Карабаха» - лошади по кличке Кяхяр, что означает «гнедая». Маскот на наших футбольных аренах - еще одно необычное явление. Сверхъэмоциональный скакун активно заводил публику, да и сам завелся настолько, что пришлось даже чуть сбавить обороты. Но идея хорошая. Это еще одна деталь, создающая атмосферу праздника на стадионе.

12-й игрок агдамского клуба - скакун Кяхяр

Что еще, помимо всего вышесказанного, нужно болельщикам, чтобы они в выходные выделили пару-тройку часов для посещения матча азербайджанской Премьер-лиги? Удобная парковка, комфортные условия на самой арене. А если при всем при этом команды будут демонстрировать еще и качественный футбол, то зритель точно не пожалеет о потраченном времени и придет еще.

05:43
05:43
