Суд оставил Карапетяна в СИЗО

Суд в Ереване продлил на два месяца арест российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна. Заседание длилось почти 10 часов.

Защита намерена обжаловать арест, заявила адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян, слова которой передает Интерфакс.

Перед заседанием у зала суда собрались политические и общественные деятели, чтобы поддержать Карапетяна. Его племянник, Нарек Карапетян, утверждал, что на судью якобы оказывалось давление с целью продлить арест предпринимателя.

Карапетяна обвиняют в призывах к захвату власти. Его арестовали 18 июня.