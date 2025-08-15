USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Суд оставил Карапетяна в СИЗО

09:35 456

Суд в Ереване продлил на два месяца арест российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна. Заседание длилось почти 10 часов.

Защита намерена обжаловать арест, заявила адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян, слова которой передает Интерфакс.

Перед заседанием у зала суда собрались политические и общественные деятели, чтобы поддержать Карапетяна. Его племянник, Нарек Карапетян, утверждал, что на судью якобы оказывалось давление с целью продлить арест предпринимателя.

Карапетяна обвиняют в призывах к захвату власти. Его арестовали 18 июня.

Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР»
Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР» видео
10:32 251
Саммит вместо санкций или «большая победа» Путина
Саммит вместо санкций или «большая победа» Путина
10:20 518
ВСУ ударили по порту и НПЗ в России
ВСУ ударили по порту и НПЗ в России видео; обновлено 10:31
10:31 1498
«Карабах»: 30 тысяч зрителей на Лиге чемпионов, пустые трибуны в Премьер-лиге
«Карабах»: 30 тысяч зрителей на Лиге чемпионов, пустые трибуны в Премьер-лиге Как завлечь болельщиков?
05:43 4005
Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих
Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих фото
03:23 1739
Как Наджмеддин Садыков пытался обмануть Гейдара Алиева с украинским оружием
Как Наджмеддин Садыков пытался обмануть Гейдара Алиева с украинским оружием
02:23 7364
Тайный канал между Украиной и Россией
Тайный канал между Украиной и Россией обновлено 00:34
00:34 8531
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 9202
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит? горячая тема; все еще актуально
14 августа 2025, 18:31 4932
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
14 августа 2025, 22:55 2113
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
14 августа 2025, 20:50 11645

