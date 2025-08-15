ВСУ ударили по порту и НПЗ в России

Украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани Самарской области, сообщают телеграм-каналы.
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о «массовой атаке» беспилотников на регион, добавив, что 13 дронов были сбиты. Другие подробности, в том числе о последствиях атаки дронов, Федорищев не уточнял.
Минобороны РФ утром 15 августа заявило, что силы ПВО уничтожили 53 украинских дрона, в том числе семь в Самарской области.
Сызранский НПЗ принадлежит «Роснефти».
Украинские дроны в ночь на 15 августа атаковали и другие регионы России, включая Курскую область. Один из беспилотников попал в жилой дом в Курске, один человек погиб, 10 ранены.
Подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по морскому порту Оля в Астраханской области России, заявил Генштаб ВСУ.
В сообщении утверждается, что порт используется Россией как важный логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана.
«По имеющейся информации, было поражено судно «Порт Оля 4», загруженное комплектующими в БПЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана», — говорится в заявлении Генштаба ВСУ.
Российские власти и Минобороны РФ не сообщали об ударах по Астраханской области. В утренней сводке российского военного ведомства говорилось только о беспилотнике, сбитом над территорией соседней Калмыкии. Минобороны России утром в пятницу заявило, что за ночь над девятью российскими регионами и Азовским морем были сбиты 53 украинских беспилотника.