Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

ВСУ ударили по порту и НПЗ в России

видео; обновлено 10:31
10:31 1501

Украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани Самарской области, сообщают телеграм-каналы.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о «массовой атаке» беспилотников на регион, добавив, что 13 дронов были сбиты. Другие подробности, в том числе о последствиях атаки дронов, Федорищев не уточнял.

Минобороны РФ утром 15 августа заявило, что силы ПВО уничтожили 53 украинских дрона, в том числе семь в Самарской области.

Сызранский НПЗ принадлежит «Роснефти».

Украинские дроны в ночь на 15 августа атаковали и другие регионы России, включая Курскую область. Один из беспилотников попал в жилой дом в Курске, один человек погиб, 10 ранены.

*** 09:42

Подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по морскому порту Оля в Астраханской области России, заявил Генштаб ВСУ.

В сообщении утверждается, что порт используется Россией как важный логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана.

«По имеющейся информации, было поражено судно «Порт Оля 4», загруженное комплектующими в БПЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана», — говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Российские власти и Минобороны РФ не сообщали об ударах по Астраханской области. В утренней сводке российского военного ведомства говорилось только о беспилотнике, сбитом над территорией соседней Калмыкии. Минобороны России утром в пятницу заявило, что за ночь над девятью российскими регионами и Азовским морем были сбиты 53 украинских беспилотника.

Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР»
Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР» видео
10:32 256
Саммит вместо санкций или «большая победа» Путина
Саммит вместо санкций или «большая победа» Путина
10:20 520
ВСУ ударили по порту и НПЗ в России
ВСУ ударили по порту и НПЗ в России видео; обновлено 10:31
10:31 1502
«Карабах»: 30 тысяч зрителей на Лиге чемпионов, пустые трибуны в Премьер-лиге
«Карабах»: 30 тысяч зрителей на Лиге чемпионов, пустые трибуны в Премьер-лиге Как завлечь болельщиков?
05:43 4007
Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих
Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих фото
03:23 1739
Как Наджмеддин Садыков пытался обмануть Гейдара Алиева с украинским оружием
Как Наджмеддин Садыков пытался обмануть Гейдара Алиева с украинским оружием
02:23 7365
Тайный канал между Украиной и Россией
Тайный канал между Украиной и Россией обновлено 00:34
00:34 8533
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 9204
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит? горячая тема; все еще актуально
14 августа 2025, 18:31 4933
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
14 августа 2025, 22:55 2113
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
14 августа 2025, 20:50 11647

