Нетаньяху отвергает все обвинения: «Если бы мы хотели...»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил «различные НПО» в раздувании, по его словам, кампании ХАМАС «по очернению и распространению лжи».

«Это те же люди, что устраивают акции Antifa и другие невероятные антиизраильские и антиамериканские протесты», - сказал Нетаньяху в интервью радиопрограмме американского ведущего Марка Левина.

По словам Нетаньяху, которые приводит русскоязычное израильское издание «Детали», за этим стоят Катар, Иран, «Фонд Сороса и другие силы в мире».

Нетаньяху заявил, что «с первого дня у нас была противоположная политика голоду — мы давали еду и медицинскую помощь»: «Если бы мы хотели совершить геноцид, мы могли бы провести по ним бомбардировку, как в Дрездене, но мы так не ведем войну».

Говоря о застопорившихся переговорах по освобождению заложников и прекращению огня, премьер Израиля заявил, что его цель — вернуть всех заложников и одновременно уничтожить ХАМАС, «чтобы дать и жителям Газы, и израильтянам лучшее будущее».

Нетаньяху также заявил, что ХАМАС использует захваченную гуманитарную помощь для «пополнения своих рядов и похищения детей» для участия в боевых действиях.