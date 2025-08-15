USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Нетаньяху отвергает все обвинения: «Если бы мы хотели...»

09:55 411

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил «различные НПО» в раздувании, по его словам, кампании ХАМАС «по очернению и распространению лжи».

«Это те же люди, что устраивают акции Antifa и другие невероятные антиизраильские и антиамериканские протесты», - сказал Нетаньяху в интервью радиопрограмме американского ведущего Марка Левина.

По словам Нетаньяху, которые приводит русскоязычное израильское издание «Детали», за этим стоят Катар, Иран, «Фонд Сороса и другие силы в мире».

Нетаньяху заявил, что «с первого дня у нас была противоположная политика голоду — мы давали еду и медицинскую помощь»: «Если бы мы хотели совершить геноцид, мы могли бы провести по ним бомбардировку, как в Дрездене, но мы так не ведем войну».

Говоря о застопорившихся переговорах по освобождению заложников и прекращению огня, премьер Израиля заявил, что его цель — вернуть всех заложников и одновременно уничтожить ХАМАС, «чтобы дать и жителям Газы, и израильтянам лучшее будущее».

Нетаньяху также заявил, что ХАМАС использует захваченную гуманитарную помощь для «пополнения своих рядов и похищения детей» для участия в боевых действиях.

Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР»
Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР» видео
10:32 259
Саммит вместо санкций или «большая победа» Путина
Саммит вместо санкций или «большая победа» Путина
10:20 523
ВСУ ударили по порту и НПЗ в России
ВСУ ударили по порту и НПЗ в России видео; обновлено 10:31
10:31 1503
«Карабах»: 30 тысяч зрителей на Лиге чемпионов, пустые трибуны в Премьер-лиге
«Карабах»: 30 тысяч зрителей на Лиге чемпионов, пустые трибуны в Премьер-лиге Как завлечь болельщиков?
05:43 4009
Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих
Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих фото
03:23 1739
Как Наджмеддин Садыков пытался обмануть Гейдара Алиева с украинским оружием
Как Наджмеддин Садыков пытался обмануть Гейдара Алиева с украинским оружием
02:23 7365
Тайный канал между Украиной и Россией
Тайный канал между Украиной и Россией обновлено 00:34
00:34 8533
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 9204
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит? горячая тема; все еще актуально
14 августа 2025, 18:31 4934
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
14 августа 2025, 22:55 2113
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
14 августа 2025, 20:50 11647

ЭТО ВАЖНО

