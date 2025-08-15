USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Жители Аляски протестуют против приезда Путина

видео
10:14 458

В Анкоридже (Аляска) накануне встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина прошла акция в поддержку Украины. Улицы города были украшены плакатами с проукраинскими лозунгами.

По данным агентства Reuters, аналогичные протесты запланированы и в других штатах США. Часть участников выступает против визита Владимира Путина, другие скептически оценивают возможные итоги переговоров. Также среди протестующих есть те, кто выражает недовольство отсутствием на саммите президента Украины Владимира Зеленского.

Встреча Трампа и Путина в Анкоридже назначена на 15 августа.

Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР»
Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР» видео
10:32 264
Саммит вместо санкций или «большая победа» Путина
Саммит вместо санкций или «большая победа» Путина
10:20 524
ВСУ ударили по порту и НПЗ в России
ВСУ ударили по порту и НПЗ в России видео; обновлено 10:31
10:31 1505
«Карабах»: 30 тысяч зрителей на Лиге чемпионов, пустые трибуны в Премьер-лиге
«Карабах»: 30 тысяч зрителей на Лиге чемпионов, пустые трибуны в Премьер-лиге Как завлечь болельщиков?
05:43 4010
Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих
Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих фото
03:23 1740
Как Наджмеддин Садыков пытался обмануть Гейдара Алиева с украинским оружием
Как Наджмеддин Садыков пытался обмануть Гейдара Алиева с украинским оружием
02:23 7370
Тайный канал между Украиной и Россией
Тайный канал между Украиной и Россией обновлено 00:34
00:34 8535
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 9204
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит? горячая тема; все еще актуально
14 августа 2025, 18:31 4935
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
14 августа 2025, 22:55 2114
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен обновлено 20:50
14 августа 2025, 20:50 11647

