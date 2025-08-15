Жители Аляски протестуют против приезда Путина

В Анкоридже (Аляска) накануне встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина прошла акция в поддержку Украины. Улицы города были украшены плакатами с проукраинскими лозунгами.

По данным агентства Reuters, аналогичные протесты запланированы и в других штатах США. Часть участников выступает против визита Владимира Путина, другие скептически оценивают возможные итоги переговоров. Также среди протестующих есть те, кто выражает недовольство отсутствием на саммите президента Украины Владимира Зеленского.

Встреча Трампа и Путина в Анкоридже назначена на 15 августа.