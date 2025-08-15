Саммит вместо санкций или «большая победа» Путина

По данным издания, саммит усилил статус России на Западе, посеял разногласия в НАТО — что является давней целью Москвы — и отложил угрозу Трампа ввести новые жесткие санкции.

Вряд ли кто-то ожидает от встречи президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом значительного прогресса в прекращении боевых действий между Россией и Украиной, учитывая существенные расхождения в их взглядах на конфликт. Однако, как пишет The New York Times, сама по себе встреча на Аляске уже стала крупной дипломатической победой для Путина, выводя его из международной изоляции и давая возможность лично убедить американского лидера.

Старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая считает, что заключение мирного соглашения по Украине не является главной целью Путина на встрече. «Его задача — заручиться поддержкой Трампа в продвижении российских предложений», — подчеркнула она. По ее словам, это «тактический маневр, чтобы переломить ситуацию в свою пользу» и снизить недовольство Белого дома затягиванием Кремлем переговоров о прекращении огня.

Накануне саммита Кремль сообщил о намерении обсудить и другие вопросы, выходящие за рамки украинской тематики, включая возможное восстановление экономических связей с США и новую сделку по ядерному оружию. По оценке NYT, это вписывается в давнюю стратегию России — представить войну в Украине как часть более масштабного противостояния Востока и Запада.

Ни Вашингтон, ни Москва публично не уточнили, каким должно быть мирное соглашение. При этом Трамп допустил, что оно может включать «некоторый обмен землей». По мнению аналитиков, подобное решение вызовет политический кризис в Киеве и приблизит к исполнению одну из давних целей Путина — смену власти в Украине.

«Наихудший сценарий — это если Путин сделает предложение, приемлемое для США, но неприемлемое для Зеленского внутри страны», — считает политолог Сэмюэл Чарап. Это, по его словам, может подтолкнуть Трампа к еще более жесткой позиции в отношении Украины.

В то же время, отмечает NYT, Путин, обладающий большим опытом в переговорах, будет стремиться представить Зеленского как непримиримое препятствие на пути к миру. «Трамп думает, что может посмотреть Путину в глаза и заключить сделку. Он верит в свой собственный талант переговорщика», — говорит Нижников. — «Проблема в том, что Путин делал это всю свою жизнь и отправляется на встречу с уверенностью, что сможет манипулировать Трампом».

Чарап добавляет, что вопрос территории важен как для Украины, так и для России. Даже при жестком контроле над внутренней политикой и СМИ обмен территориями может вызвать у Путина внутриполитические трудности.

Встреча Трампа и Путина начнется сегодня, 15 августа, в 23:30 по бакинскому времени. По словам госсекретаря США Марко Рубио, американский президент надеется достичь «определенного прекращения боевых действий». При этом Трамп предупредил, что если Путин не согласится на перемирие, последуют «очень суровые последствия».