Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Украина о встрече Путина и Трампа

10:29

Решения о мире не могут приниматься без Украины, а переговоры принесут результат только после достижения прекращения огня.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Х накануне встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Он отметил, что позиция Украины и партнеров на пути к миру является принципиальной и четкой, и заключается в том, что ее невозможно определить без Украины.

«Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Никто не хочет мира больше, чем европейцы. Но Россия видит свою главную цель в ведении войны. Россия предпочитает строить новые стены на нашем пути к справедливому и длительному миру. Она хочет запечатать нашу свободу», - заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что только благодаря единству, которое «сильнее российского империализма», можно достичь достойного мира, построенного на надежной безопасности.

Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР»
Лавров приехал на Аляску в свитере с надписью «СССР»
10:32
Саммит вместо санкций или «большая победа» Путина
Саммит вместо санкций или «большая победа» Путина
10:20
ВСУ ударили по порту и НПЗ в России
ВСУ ударили по порту и НПЗ в России
10:31
«Карабах»: 30 тысяч зрителей на Лиге чемпионов, пустые трибуны в Премьер-лиге
«Карабах»: 30 тысяч зрителей на Лиге чемпионов, пустые трибуны в Премьер-лиге Как завлечь болельщиков?
05:43
Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих
Беспорядки в Сербии продолжаются: столкновения полиции и протестующих
03:23
Как Наджмеддин Садыков пытался обмануть Гейдара Алиева с украинским оружием
Как Наджмеддин Садыков пытался обмануть Гейдара Алиева с украинским оружием
02:23
Тайный канал между Украиной и Россией
Тайный канал между Украиной и Россией
00:34
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?
Американцы ударили по группировке BLA. Что это значит?
14 августа 2025, 18:31
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
Большие надежды Трампа. Сбудутся ли?
14 августа 2025, 22:55
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
Генштаб ВСУ: На Покровском направлении идут бои, россиян берем в плен
14 августа 2025, 20:50

