Украина о встрече Путина и Трампа

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Х накануне встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Решения о мире не могут приниматься без Украины, а переговоры принесут результат только после достижения прекращения огня.

Он отметил, что позиция Украины и партнеров на пути к миру является принципиальной и четкой, и заключается в том, что ее невозможно определить без Украины.

«Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Никто не хочет мира больше, чем европейцы. Но Россия видит свою главную цель в ведении войны. Россия предпочитает строить новые стены на нашем пути к справедливому и длительному миру. Она хочет запечатать нашу свободу», - заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что только благодаря единству, которое «сильнее российского империализма», можно достичь достойного мира, построенного на надежной безопасности.