Российских журналистов поселили в бывший ковидный госпиталь

В сети появились фотографии и описания условий проживания пилотов летного отряда президента России и российских журналистов, прибывших на Аляску для освещения встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Высокий туристический сезон в Анкоридже, наплыв гостей и усиленные меры безопасности вынудили организаторов разместить пилотов и представителей кремлевского пула на стадионе спортивного кампуса местного университета. Ранее это помещение использовалось как временный госпиталь в период пандемии COVID-19, а теперь вновь переоборудовано в пункт временного размещения (ПВР).

Журналистов поселили в импровизированный лагерь: спальные места отделены друг от друга только шторами, мужчины и женщины размещены в одних секторах, а в качестве кроватей выданы раскладушки, напоминающие носилки. Дополнительные полотенца и туалетную бумагу раздают из больших коробок. Питание на объекте не организовано — есть лишь питьевая вода из фонтанчиков. Чтобы почистить зубы, приходится стоять в очереди.

«Приезжаешь на спортивную арену университетской команды «Морские волки», чтобы переночевать, как предписано, и обнаруживаешь, что о тебе, как и о других российских журналистах, позаботился Международный Красный Крест. Здесь вспомнили ковидный опыт: развернули ночной госпиталь — черные ширмы, образующие двухместные «палаты», комплект постельного белья с одеялом и подушкой, душевые кабины… Кто-то был настолько шокирован, что я подумал: а где же тут реанимация с ИВЛ?» — описал увиденное корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.