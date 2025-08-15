USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Российских журналистов поселили в бывший ковидный госпиталь

видео; обновлено 14:27
14:27 2657

В сети появились фотографии и описания условий проживания пилотов летного отряда президента России и российских журналистов, прибывших на Аляску для освещения встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Высокий туристический сезон в Анкоридже, наплыв гостей и усиленные меры безопасности вынудили организаторов разместить пилотов и представителей кремлевского пула на стадионе спортивного кампуса местного университета. Ранее это помещение использовалось как временный госпиталь в период пандемии COVID-19, а теперь вновь переоборудовано в пункт временного размещения (ПВР).

Журналистов поселили в импровизированный лагерь: спальные места отделены друг от друга только шторами, мужчины и женщины размещены в одних секторах, а в качестве кроватей выданы раскладушки, напоминающие носилки. Дополнительные полотенца и туалетную бумагу раздают из больших коробок. Питание на объекте не организовано — есть лишь питьевая вода из фонтанчиков. Чтобы почистить зубы, приходится стоять в очереди.

«Приезжаешь на спортивную арену университетской команды «Морские волки», чтобы переночевать, как предписано, и обнаруживаешь, что о тебе, как и о других российских журналистах, позаботился Международный Красный Крест. Здесь вспомнили ковидный опыт: развернули ночной госпиталь — черные ширмы, образующие двухместные «палаты», комплект постельного белья с одеялом и подушкой, душевые кабины… Кто-то был настолько шокирован, что я подумал: а где же тут реанимация с ИВЛ?» — описал увиденное корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

*** 19:42

Прилетевших в Анкоридж на Аляску российских журналистов разместили на стадионе, переоборудованном под пункт временного размещения.

Как сообщают корреспонденты российских СМИ, все гостиницы в городе заняты из-за встречи президентов России и США, а также разгара туристического сезона. До начала саммита остается 12 часов.

Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
14:54 696
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 1575
Южная Корея пригласила Путина
Южная Корея пригласила Путина
14:42 884
В Киеве протестуют против США
В Киеве протестуют против США видео
14:11 1289
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 2972
Россия и Азербайджан собираются вместе
Россия и Азербайджан собираются вместе
13:35 3672
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1395
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже обновлено 14:07
14:07 3076
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых видео
13:46 2615
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы
12:33 2992
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
13:35 823

ЭТО ВАЖНО

Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
Казахстан вынужденно перенаправил нефть из Азербайджана в Россию
14:54 696
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
Трамп: Важно для безопасности Азербайджана!
14:33 1575
Южная Корея пригласила Путина
Южная Корея пригласила Путина
14:42 884
В Киеве протестуют против США
В Киеве протестуют против США видео
14:11 1289
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика; все еще актуально
11:54 2972
Россия и Азербайджан собираются вместе
Россия и Азербайджан собираются вместе
13:35 3672
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий; все еще актуально
11:27 1395
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже
Трамп лично встретит Путина в Анкоридже обновлено 14:07
14:07 3076
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых
В России взорвался пороховой завод: множество погибших и раненых видео
13:46 2615
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев!
Израиль, турецкий волк – не дряхлый персидский лев! продолжение главной темы
12:33 2992
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
Лидер «Хезболлы» готов к «дорогой» войне
13:35 823
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться