Гибридная война России против Азербайджана
Украинская армия пошла вперед

Украинская армия пошла вперед

11:06 2140

Обнародованные 14 августа геолокационные видео подтверждают продвижение Вооруженных сил Украины и занятие ими новых позиций в Лиманском направлении, следует из отчета Института изучения войны (ISW).

На этом фоне российские источники распространили неподтвержденные сообщения о собственном продвижении.

«Российские войска продвинулись к северу от Среднего и на 500 метров в пределах Шандриголово (оба к северо-западу от Лимана)», – говорится в отчете.

Однако в ISW подчеркивают, что подтверждений этим заявлениям нет.

В документе также отмечается, что российские войска предпринимают серию атак с разных направлений в попытке вернуть утраченные позиции и сдержать украинское наступление.

Представитель украинской бригады, действующей на лиманском направлении, сообщил о значительном наращивании сил противника и постоянном пополнении резервов.

По его словам, российские подразделения, задействованные в этом районе, проходят лишь месяц подготовки и действуют малыми огневыми группами по два-четыре пехотинца. Зона поражения российских беспилотников в этом секторе, как отмечается, достигает в глубину от 15 до 20 километров.

