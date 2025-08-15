USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

В США вражеские ракеты будет сбивать искусственный интеллект

США намерены внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) в новую систему противоракетной обороны «Золотой купол», сообщает Defense One со ссылкой на закрытую презентацию Пентагона.

Согласно слайдам, показанным на встрече представителей военно-промышленного комплекса США в Хантсвилле, в основе системы «Золотой купол» будет лежать «концепция управления огнем с применением искусственного интеллекта». Такое решение, по данным Defense One, позволит объединить в единую сеть множество средств обнаружения и поражения воздушных целей. Правительственные чиновники, присутствовавшие на мероприятии, подтвердили порталу подлинность полученных копий презентации.

Ранее агентство Reuters сообщило, что система «Золотой купол», вероятно, будет включать четыре уровня — один спутниковый и три наземных. В космосе разместят систему датчиков и наведения для раннего предупреждения о запусках и слежения за ракетами противника, а три наземных уровня будут состоять из ракет-перехватчиков, сети радаров и, возможно, лазеров. Стоимость проекта, инициированного президентом США Дональдом Трампом как аналог израильского «Железного купола», оценивается в $175 млрд. Планируется ввести систему в эксплуатацию в 2028 году.

Окружение Путина против войны, но боится
Окружение Путина против войны, но боится The Washington Post
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров; все еще актуально
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа? Sky News
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана все еще актуально
Вице-премьер России летит к Пашиняну
Вице-премьер России летит к Пашиняну
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
