В США вражеские ракеты будет сбивать искусственный интеллект

Согласно слайдам, показанным на встрече представителей военно-промышленного комплекса США в Хантсвилле, в основе системы «Золотой купол» будет лежать «концепция управления огнем с применением искусственного интеллекта». Такое решение, по данным Defense One, позволит объединить в единую сеть множество средств обнаружения и поражения воздушных целей. Правительственные чиновники, присутствовавшие на мероприятии, подтвердили порталу подлинность полученных копий презентации.

Ранее агентство Reuters сообщило, что система «Золотой купол», вероятно, будет включать четыре уровня — один спутниковый и три наземных. В космосе разместят систему датчиков и наведения для раннего предупреждения о запусках и слежения за ракетами противника, а три наземных уровня будут состоять из ракет-перехватчиков, сети радаров и, возможно, лазеров. Стоимость проекта, инициированного президентом США Дональдом Трампом как аналог израильского «Железного купола», оценивается в $175 млрд. Планируется ввести систему в эксплуатацию в 2028 году.