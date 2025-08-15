USD 1.7000
EUR 1.9827
RUB 2.1317
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Россия поддержала Армению

11:26 2478

Россия поддерживает Армению в создании Зангезурского коридора («Маршрут Трампа»), если Ереван считает это необходимым.

Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Мы рассматриваем этот вопрос в такой плоскости. Армения является нашим стратегическим союзником, и если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь Армению поддерживаем», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Оверчук также заявил, что на следующей неделе совершит визит в Ереван. По его словам, он обсудит работу Армении в ЕАЭС.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук

Напомним, в ходе трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне была подписана совместная декларация. Данный документ предусматривает в том числе запуск коммуникационной программы «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) на территории Республики Армения.

«Мы подтвердили важность открытия коммуникаций между двумя странами для внутренних, двусторонних и международных перевозок, основанных на уважении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств, в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и его окрестностях. Эти усилия будут включать беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения с взаимной выгодой от международных и внутренних сообщений для Республики Армения», - говорится в декларации.

Окружение Путина против войны, но боится
Окружение Путина против войны, но боится The Washington Post
12:50 299
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
12:49 258
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика
11:54 1387
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
12:27 640
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 9904
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров; все еще актуально
14 августа 2025, 20:07 6383
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа? Sky News
12:16 627
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий
11:27 849
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана все еще актуально
14 августа 2025, 19:13 10758
Вице-премьер России летит к Пашиняну
Вице-премьер России летит к Пашиняну
11:52 1299
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
11:50 1440

ЭТО ВАЖНО

Окружение Путина против войны, но боится
Окружение Путина против войны, но боится The Washington Post
12:50 299
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
12:49 258
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика
11:54 1387
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
12:27 640
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 9904
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров; все еще актуально
14 августа 2025, 20:07 6383
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа? Sky News
12:16 627
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий
11:27 849
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана все еще актуально
14 августа 2025, 19:13 10758
Вице-премьер России летит к Пашиняну
Вице-премьер России летит к Пашиняну
11:52 1299
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
11:50 1440
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться