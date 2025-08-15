Россия поддержала Армению

Россия поддерживает Армению в создании Зангезурского коридора («Маршрут Трампа»), если Ереван считает это необходимым.

Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Мы рассматриваем этот вопрос в такой плоскости. Армения является нашим стратегическим союзником, и если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь Армению поддерживаем», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Оверчук также заявил, что на следующей неделе совершит визит в Ереван. По его словам, он обсудит работу Армении в ЕАЭС.