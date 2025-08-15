Россия поддержала Армению

Россия поддерживает Армению в создании Зангезурского коридора («Маршрут Трампа»), если Ереван считает это необходимым.
Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Мы рассматриваем этот вопрос в такой плоскости. Армения является нашим стратегическим союзником, и если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь Армению поддерживаем», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Оверчук также заявил, что на следующей неделе совершит визит в Ереван. По его словам, он обсудит работу Армении в ЕАЭС.
Напомним, в ходе трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне была подписана совместная декларация. Данный документ предусматривает в том числе запуск коммуникационной программы «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) на территории Республики Армения.
«Мы подтвердили важность открытия коммуникаций между двумя странами для внутренних, двусторонних и международных перевозок, основанных на уважении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств, в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и его окрестностях. Эти усилия будут включать беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения с взаимной выгодой от международных и внутренних сообщений для Республики Армения», - говорится в декларации.