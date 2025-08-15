USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?

наш комментарий
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
Госдепартамент США с опозданием на несколько месяцев опубликовал ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире за 2024 год.

Обычно этот документ представляют мировой общественности к началу лета, но на сей раз публикацию отложили до 12 августа, объяснив задержку необходимостью «удалить дополнительные сведения». На практике же причиной стала политическая подгонка фактов под задачи текущей администрации. Приоритеты периода правления Байдена отличались от целей нынешней президентской команды, и теперь, с возвращением Трампа в Белый дом, изменилась как форма, так и содержание «правды».

Перемены в докладе настолько очевидны, что сразу бросаются в глаза. Из документа исчезли целые разделы, присутствовавшие год назад. Тема коррупции и преследования сексуальных меньшинств отошла на второй план. Нарушения прав человека в странах, которые администрация Трампа относит к своим союзникам, оказались проигнорированы. В первую очередь речь идет об Израиле и Сальвадоре. В то же время в отношении государств, считающихся «неугодными» новой администрации, доклад наполнен крайне негативными оценками. В этот список были включены ЮАР, Бразилия и ряд европейских стран.

По оценке Госдепа США, в Израиле не нарушаются права человека. А геноцид в Газе?!

Вот так американский «гегемон» в очередной раз подчинил истину политической целесообразности, превратив ее в инструмент силы. Не зря Олдос Хаксли предупреждал: «Будет создано столько «правд», что в их потоке настоящую правду будет невозможно найти». Опасность подобного подхода заключается не только в искажении фактов, но и в том, что люди постепенно перестанут искать истину.

Деятельность Израиля в секторе Газа подвергается сегодня критике по всему миру, но в отчете Госдепартамента США формулировки в адрес Иерусалима по сравнению с прошлым годом заметно смягчены. Там лишь констатируется, что продолжающаяся война «привела к росту сообщений о нарушениях прав человека». При этом создается впечатление, будто в Газе нет никакой гуманитарной катастрофы, а сама ситуация не ухудшилась. Более того, в документе утверждается, что «правительство Израиля предприняло шаги по выявлению должностных лиц, причастных к нарушениям прав человека». Эта формулировка выглядит как политический абсурд: создается иллюзия, что нарушения если и существуют, то виновные быстро находятся, а наказания — вопрос времени. Если эта тенденция сохранится, то в следующем году политика Государства Израиль вполне может быть представлена как образец защиты прав человека.

Еще один пример - Сальвадор. Еще год назад доклад Госдепартамента жестко критиковал эту страну, в которой один процент населения содержится в гигантских тюрьмах, а внесудебные казни и пытки стали обыденностью. Теперь же в отчете сказано:

«Нет достоверных данных о серьезных нарушениях прав человека».

По оценке Госдепа США, в Сальвадоре не нарушаются права человека. Это они серьезно?

Между тем достаточно включить национальное телевидение Сальвадора, чтобы увидеть сюжеты о мегатюрьмах. Истинная причина перемены очевидна: Найиб Букеле — союзник Трампа, а тюрьмы страны заполняются нелегальными мигрантами, депортированными из США. За это Вашингтон ежегодно выплачивает Сальвадору шесть миллионов долларов.

Мягкая риторика в отношении союзников контрастирует с резкими обвинениями в адрес стран, с которыми у США ухудшились отношения. Бразилия подверглась критике за преследование бывшего президента Жаира Болсонару, что квалифицировано в докладе как «грубое нарушение прав человека» и подавление свободы слова. А конфликт между левым президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой и Вашингтоном преподносится как признак ухудшения в стране ситуации с правами человека.

В отношении ЮАР отчет заявляет об «ущемлении прав расовых меньшинств», включая притеснение белых. Трамп даже высказывает идею переселения белых южноафриканцев в США. Еще год назад подобных обвинений не было вовсе.

Под прицел также попал ряд таких европейских стран, как Великобритания, Франция, Германия и Румыния. Формально доклад фиксирует «ухудшение ситуации с правами человека», но реальной причиной является преследование в этих странах крайне правых политиков и миграционная политика, не устраивающая нынешнее руководство США. В итоге любой государственный курс, который не совпадает с линией Вашингтона, становится поводом для обвинений в нарушении прав человека.

США, которые десятилетиями закрывали глаза на репрессии в Чили при Пиночете, в Парагвае при Стресснере, в Аргентине при Виделе и других одиозных диктаторов, вновь демонстрируют избирательность и двойные стандарты. Принцип «Сомоса – это наш сукин сын» продолжает действовать уже в лице Букеле или Болсонару.

Словом, сбывается предостережение Оруэлла, написавшего когда-то:

«И если все принимают ложь, если во всех документах одна и та же песня, тогда эта ложь поселяется в истории и становится правдой».

