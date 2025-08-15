США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?

Госдепартамент США с опозданием на несколько месяцев опубликовал ежегодный доклад о ситуации с правами человека в мире за 2024 год. Обычно этот документ представляют мировой общественности к началу лета, но на сей раз публикацию отложили до 12 августа, объяснив задержку необходимостью «удалить дополнительные сведения». На практике же причиной стала политическая подгонка фактов под задачи текущей администрации. Приоритеты периода правления Байдена отличались от целей нынешней президентской команды, и теперь, с возвращением Трампа в Белый дом, изменилась как форма, так и содержание «правды». Перемены в докладе настолько очевидны, что сразу бросаются в глаза. Из документа исчезли целые разделы, присутствовавшие год назад. Тема коррупции и преследования сексуальных меньшинств отошла на второй план. Нарушения прав человека в странах, которые администрация Трампа относит к своим союзникам, оказались проигнорированы. В первую очередь речь идет об Израиле и Сальвадоре. В то же время в отношении государств, считающихся «неугодными» новой администрации, доклад наполнен крайне негативными оценками. В этот список были включены ЮАР, Бразилия и ряд европейских стран.

Вот так американский «гегемон» в очередной раз подчинил истину политической целесообразности, превратив ее в инструмент силы. Не зря Олдос Хаксли предупреждал: «Будет создано столько «правд», что в их потоке настоящую правду будет невозможно найти». Опасность подобного подхода заключается не только в искажении фактов, но и в том, что люди постепенно перестанут искать истину. Деятельность Израиля в секторе Газа подвергается сегодня критике по всему миру, но в отчете Госдепартамента США формулировки в адрес Иерусалима по сравнению с прошлым годом заметно смягчены. Там лишь констатируется, что продолжающаяся война «привела к росту сообщений о нарушениях прав человека». При этом создается впечатление, будто в Газе нет никакой гуманитарной катастрофы, а сама ситуация не ухудшилась. Более того, в документе утверждается, что «правительство Израиля предприняло шаги по выявлению должностных лиц, причастных к нарушениям прав человека». Эта формулировка выглядит как политический абсурд: создается иллюзия, что нарушения если и существуют, то виновные быстро находятся, а наказания — вопрос времени. Если эта тенденция сохранится, то в следующем году политика Государства Израиль вполне может быть представлена как образец защиты прав человека. Еще один пример - Сальвадор. Еще год назад доклад Госдепартамента жестко критиковал эту страну, в которой один процент населения содержится в гигантских тюрьмах, а внесудебные казни и пытки стали обыденностью. Теперь же в отчете сказано: «Нет достоверных данных о серьезных нарушениях прав человека».