Оверчук планирует консультации с Азербайджаном

«В конце следующей недели также запланирована у меня встреча с азербайджанской стороной. Мы тоже там эти вопросы (разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе] будем рассматривать. Так что движение идет», - сказал он.

Вице-премьер РФ отметил, что существует трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, которая работает над реализацией девятого пункта трехсторонней декларации лидеров Азербайджана, Армении и РФ и обсуждала детально все нюансы разблокирования.

«Поэтому нам, конечно же, интересно знать, насколько стороны продвинулись в решении тех проблем, которые обсуждались в рамках трехсторонней рабочей группы. Некоторые нюансы затрагивают интересы РФ на Южном Кавказе, прежде всего с точки зрения развития железнодорожного сообщения. Поэтому нам будет очень интересно услышать, были ли найдены решения по тем нюансам», - сказал Оверчук.

«Тогда… нам необходимо будет уже, если эти вопросы все были решены, …нам необходимо будет уже переводить это в плоскость технико-экономических обоснований расчетов, смотреть на экономику этих проектов и заниматься разблокированием. Но опять-таки это потребует, конечно же, уже трехсторонних усилий в рамках взаимодействия, которое у нас было и есть с Арменией и с Азербайджаном», - заключил Оверчук.