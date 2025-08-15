USD 1.7000
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Оверчук планирует консультации с Азербайджаном

новость дополнена 12:16
12:16 1699

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил журналистам, что обсудит на следующей неделе с азербайджанской стороной вопросы разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

«В конце следующей недели также запланирована у меня встреча с азербайджанской стороной. Мы тоже там эти вопросы (разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе] будем рассматривать. Так что движение идет», - сказал он.

«Она (встреча с азербайджанской стороной) будет в России», - добавил Оверчук, отвечая на вопрос о месте проведения встречи.

Вице-премьер РФ отметил, что существует трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, которая работает над реализацией девятого пункта трехсторонней декларации лидеров Азербайджана, Армении и РФ и обсуждала детально все нюансы разблокирования.

«Поэтому нам, конечно же, интересно знать, насколько стороны продвинулись в решении тех проблем, которые обсуждались в рамках трехсторонней рабочей группы. Некоторые нюансы затрагивают интересы РФ на Южном Кавказе, прежде всего с точки зрения развития железнодорожного сообщения. Поэтому нам будет очень интересно услышать, были ли найдены решения по тем нюансам», - сказал Оверчук.

«Тогда… нам необходимо будет уже, если эти вопросы все были решены, …нам необходимо будет уже переводить это в плоскость технико-экономических обоснований расчетов, смотреть на экономику этих проектов и заниматься разблокированием. Но опять-таки это потребует, конечно же, уже трехсторонних усилий в рамках взаимодействия, которое у нас было и есть с Арменией и с Азербайджаном», - заключил Оверчук.

Окружение Путина против войны, но боится
Окружение Путина против войны, но боится The Washington Post
12:50 310
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
12:49 263
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика
11:54 1390
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
12:27 646
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 9905
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров; все еще актуально
14 августа 2025, 20:07 6384
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа? Sky News
12:16 631
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий
11:27 852
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана все еще актуально
14 августа 2025, 19:13 10760
Вице-премьер России летит к Пашиняну
Вице-премьер России летит к Пашиняну
11:52 1301
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
11:50 1441

