Ильхам Алиев поедет в Казахстан

В октябре может состояться государственный визит в Казахстан президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на советника-пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая.

«Этот вопрос поднимался во время недавнего телефонного разговора глав двух государств. В настоящее время стороны обговаривают конкретные сроки визита и его содержательную часть», - говорится в сообщении.

В прошлом году состоялся государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан. Лидеры двух стран подписали документы, поднявшие двустороннее сотрудничество на уровень стратегического партнерства и укрепившие союзнические отношения двух государств.