Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана

Вице-премьер России летит к Пашиняну

11:52 1302

Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что на следующей неделе поедет в Ереван, где, возможно, встретится с премьер-министром республики Николом Пашиняном.

«На следующей неделе я лечу в Ереван. Сама поездка планировалась заранее, они договаривались во время встречи на Алтае, она связана с тем, что в нормативно-правовом регулировании Армении появился нормативно-правовой акт – постановление правительства Армении, которое, на наш взгляд, противоречит праву Евразийского экономического союза», - сказал Оверчук.

Кроме того, он сообщил, что в ходе поездки ожидается встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, где будут обсуждены нюансы, связанные с разблокированием коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

Окружение Путина против войны, но боится
Окружение Путина против войны, но боится The Washington Post
12:50 315
12:50 315
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
Миссия ЕС в Армении продолжит работу
12:49 266
12:49 266
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?
Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России? наша аналитика
11:54 1393
11:54 1393
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
Самому юному пассажиру Бакинского метрополитена вручили сертификат
12:27 647
12:27 647
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику
Что Россия может сделать Азербайджану? Вставлять палки в колеса, продолжая мелочную политику Владислав Иноземцев отвечает на вопросы haqqin.az
14 августа 2025, 20:38 9905
14 августа 2025, 20:38 9905
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями
Ястреб негодует… и просто размахивает крыльями война миров; все еще актуально
14 августа 2025, 20:07 6384
14 августа 2025, 20:07 6384
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа?
Сложно ли будет Путину переиграть Трампа? Sky News
12:16 632
12:16 632
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает?
США не нашли в Израиле нарушение прав человека. И такое бывает? наш комментарий
11:27 855
11:27 855
Гибридная война России против Азербайджана
Гибридная война России против Азербайджана все еще актуально
14 августа 2025, 19:13 10760
14 августа 2025, 19:13 10760
Вице-премьер России летит к Пашиняну
Вице-премьер России летит к Пашиняну
11:52 1303
11:52 1303
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
Ильхам Алиев поедет в Казахстан
11:50 1444
11:50 1444

