Турция с аш-Шараа открывают границу Израиля для России?

После свержения в декабре 2024 года режима Башара Асада завершился многомесячный период условного политического согласия, который многие аналитики называли «медовым месяцем». Судя по всему, временный баланс интересов в Сирии, поддерживаемый коалицией внешних игроков, себя исчерпал. Ближний Восток вступил в новую фазу, в которой внутренние и внешние союзники Дамаска начинают открыто конкурировать за влияние, а борьба за контроль над сирийским пространством приобретает новые формы и масштабы. В Хасаке, расположенном на восточном берегу Евфрата и находящемуся под контролем Объединенной национальной структуры и Сирийских демократических сил (СДС), прошла «Конференция союза партнеров». Это событие совпало с обострением турецко-французских разногласий по курдскому вопросу, активизацией диалога по «друзской теме» в Аммане и первыми признаками потенциального возвращения в сирийскую повестку Российской Федерации.

Характер и состав участников конференции указывают на ее стратегическую природу: она стала площадкой для координации сил, заинтересованных в перераспределении власти и ресурсов в постасадовской Сирии. По мнению наблюдателей, проведение конференции в северо-восточной Сирии было бы невозможно без политической и логистической поддержки Израиля, Франции, Ирана и при явном одобрении США. Американские и французские подразделения продолжают дислоцироваться в регионе в составе международной коалиции, а участие в мероприятии друзского шейха Хикмета аль-Хиджри, ориентированного на Израиль, и главы «Алавитского совета» Газаля Газаля, тесно связанного с Тегераном, стало знаковым признаком формирования своеобразного «союза меньшинств». По сути, эта конфигурация представляет собой контрбаланс «суннитскому большинству» и ориентирована на создание системы автономий, что в долгосрочной перспективе может привести к территориальной фрагментации Сирии. Заключительное заявление конференции, содержащее требования расширить автономные права и федерализацию, стало точкой отсчета для сценариев, направленных на институциональное оформление центробежных процессов. Характерно, что поддержку итогам мероприятия выразили даже те лидеры друзов, которые ранее находились в конструктивном диалоге с Дамаском, — шейх Хамуд аль-Хинави и Юсеф аль-Джарбу. Их заявления о необходимости международного расследования сирийской ситуации и апелляция к позициям ряда государств, включая Израиль, подчеркивают рост межрегиональных связей и готовность к новым политическим форматам.

Параллельно стартовала подготовка к переговорам в Аммане между правительством Сирии и представителями друзской общины при посредничестве Иордании и США, а также с привлечением Турции и других заинтересованных стран. Этот процесс, по своей сути, является попыткой создать альтернативу «парижскому формату» урегулирования курдского и друзского вопросов. Напомним, что ранее Париж использовался как площадка для переговоров Сирии и Израиля по южным регионам вдоль иорданской границы, а также для трехстороннего диалога Дамаска, Вашингтона и Парижа по реализации договоренностей между президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа и командиром СДС Мазлумом Абди. Но, как уже сообщалось, отсутствие значимых результатов и последние заявления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана о заморозке парижского процесса привели к официальному прекращению переговоров в этом формате. Но вскоре появились признаки подготовки новой военной операции против СДС на севере Сирии. 13 августа на совместной с министром иностранных дел Сирии Асадом Шейбани пресс-конференции в Анкаре Хакан Фидан заявил, что СДС не интегрируются в государственные структуры и демонстрируют вызов Дамаску, что стало последним предупреждением с турецкой стороны. Почти одновременно с этим турецкий журналист Абдулкадир Селви сообщил о фактическом принятии решения по началу военной операции. По его словам, Турция окажет аш-Шараа поддержку, но прямого военного участия постарается избежать, чтобы не сорвать процесс разоружения и самороспуска Рабочей партии Курдистана.

Эксперты отмечают, что возможная самостоятельная операция армии Сирии против формирований СДС неизбежно потребует реакции со стороны Франции и Израиля, учитывая их недавнее сближение с курдскими силами. Израиль в условиях обострения друзского вопроса продолжал наносить точечные удары по стратегическим объектам в Сирии, включая Дамаск, усиливая тем самым давление на правительство аш-Шараа. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что на фоне этих процессов проявились признаки возвращения России к более активной роли в сирийском урегулировании. В начале августа Москву впервые посетила делегация во главе с министром иностранных дел Шейбани. Переговоры охватывали темы возобновления поставок вооружений, совместного управления базами Хмеймим и Тартус, развития торгово-экономических связей, а также обсуждения будущего Башара Асада и ключевых фигур прежнего режима. Аналитики полагают, что Дамаск, получавший на протяжении семи месяцев безусловную поддержку Запада, под воздействием регулярных ударов Израиля, а также столкнувшись с новыми вызовами в прибрежных районах и в провинции Эс-Сувейда, начал осознавать необходимость балансировки своей внешней политики.